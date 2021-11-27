АвтоВАЗ снова остановил конвейер c «Грантой»

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Сборочная линия Lada Granta, которая 25 ноября в очередной раз была приостановлена в связи с нехваткой электронных компонентов, останется в простое 29 и 30 ноября. Таким образом, производство LADA Granta завершит месяц непрерывным простоем в четыре рабочих дня, а в общей сложности сборка этой модели выполнялась в ноябре 8 из 20 рабочих дней, сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ».

Простои не коснутся других производственных линий. Производство автомобилей на платформе В0 (LADA Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero) продолжит выпускать машины в две смены по 8 часов каждая, а сборочно-кузовное производство (LADA Niva) — в одну той же продолжительности.

Дефицит электронных компонентов на ВАЗе более всего повлиял на производство семейства LADA Granta. По данным аналитического агентства «Автостат», продажи этой модели по итогам октября упали на 43% до 7273 автомобилей, сообщает Обозрение.