АВТОВАЗ проведет собеседование о приеме на работу

127

17 ноября 2021 года с 09.00 до 12.00 в помещении Центра занятости населения г.о. Тольятти по адресу: Автозаводский район, ул. Свердлова 45а, холл 1 этажа, состоится «Открытое собеседование» для АО «АВТОВАЗ». Предприятие ведет дополнительный набор сотрудников по специальностям: плавильщик металла и сплавов, формовщик машинной формовки, заливщик металла, стерженщик машинной формовки, оператор механизированных и автоматизированных складов, электросварщик ручной сварки 4 разряда, маляр 3 и 4 разряда, слесарь механосборочных работ 3 и 4 разряда, сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки, фрезеровщик.

Предприятие предоставляет официальное трудоустройство, расширенный социальный пакет, компенсация питания.