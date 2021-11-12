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АВТОВАЗ проведет собеседование о приеме на работу

12 ноября 2021 11:04
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АВТОВАЗ проведет собеседование о приеме на работу

17 ноября  2021 года с 09.00 до 12.00 в помещении Центра занятости населения г.о. Тольятти по адресу: Автозаводский район, ул. Свердлова 45а, холл 1 этажа, состоится «Открытое собеседование» для АО «АВТОВАЗ». Предприятие ведет дополнительный набор сотрудников по специальностям: плавильщик металла и сплавов,  формовщик машинной формовки, заливщик металла, стерженщик машинной формовки, оператор механизированных и автоматизированных складов, электросварщик ручной сварки 4 разряда, маляр 3 и 4 разряда, слесарь механосборочных работ 3 и 4 разряда, сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки,  фрезеровщик.

Предприятие предоставляет официальное трудоустройство, расширенный  социальный  пакет, компенсация питания. 

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