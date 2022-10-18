«АвтоВАЗ» продолжит обслуживать снятую с производства Lada Xray

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В компании «АвтоВАЗ» рассказали, что проблем у автовладельцев с обслуживанием снятой с производства Lada Xray не возникнет. Об этом 18 октября сообщает «РИА Новости».

Заводские специалисты заверили, что гарантийное и постгарантийное обслуживание Lada Xray продолжится, несмотря на снятие модели с производства.

«Гарантия продолжает действовать для автомобилей на гарантии, постгарантийное обслуживание продолжится в течение всего срока службы товара», — сообщили в «АвтоВАЗе».

В сентябре текущего года на «АвтоВАЗе» стало известно, что завод не планирует возобновлять производство Lada Xray из-за высокой доли импортных комплектующих, пишут "Известия".