АвтоВАЗ приступил к серийной сборке Lada в Узбекистане

120

Первыми с конвейера завода ADM Jizzakh вышли автомобили Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross, Lada XRAY Cross, Lada Largus и Lada Largus Cross. В настоящий момент они готовятся к отправке в дилерскую сеть бренда.

ADM Jizzakh расположен в свободной экономической зоне Джизак. Завод принадлежит компании Roodell, которая выступает официальным импортером моделей Kia и Lada в Узбекистан. А теперь – и партнером АвтоВАЗа. Предприятие запустили в конце 2020 года. По информации инвестиционной программы, проектная мощность ADM Jizzakh составит 100 тысяч автомобилей в год.

На самом автозаводе считают, что новый этап сотрудничества с Roodell позволит поддержать развитие Lada на узбекском рынке .

«Местная сборка сделает автомобили бренда более доступными для потребителей. Кроме того, она расширит охват клиентов за счет участия в государственных закупках Узбекистана», — отмечается на сайте АвтоВАЗа. В настоящий момент Узбекистан выступает одним из ключевых экспортных рынков для тольяттинского завода, пишет Обозрение.