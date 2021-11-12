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"АвтоВАЗ" приостановил до понедельника сборку автомобилей на всех трех производственных линиях на заводе в Тольятти. Причина – перебои с поставками электронных компонентов, сообщил "Интерфаксу" глава профсоюза тольяттинского автозавода Сергей Зайцев.

Работников отправили в простой и выплатят им компенсацию в размере двух третей средней зарплаты. На остановленных линиях собирают модели Lada Xray, Largus, Granta и Niva Legend, а также Renault Logan и Sanderо.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" с весны систематически вводит режим простоя из-за перебоев с поставками комплектующих. Наверстать упущенное пытались шестидневными рабочими неделями, которые также приходилось отменять из-за дефицита автокомпонентов.

Глобальный кризис производства машин продолжается уже больше года, он обусловлен острой нехваткой электронных компонентов, в частности, чипов.