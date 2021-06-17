АВТОВАЗ премирует сотрудников за вакцинацию от COVID-19

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АВТОВАЗ решил финансово стимулировать своих сотрудников привиться от коронавируса. Все, кто прошёл вакцинацию или записался на процедуру, могут рассчитывать на денежную премию. Об этом сообщает РГ со ссылкой на приказ президента компании.

Согласно документу за подписью президента АВТОВАЗа Николя Мора, работники предприятия получат материальную помощь в 1500 рублей, если пройдут вакцинацию первым компонентом препарата до 16 июля 2021 года.



Уточняется, что приказ распространяется не только на сотрудников непосредственно АВТОВАЗа, но и на представителей дочерних структур компании, пишет Сова.инфо.

Фото: Pixabay.com