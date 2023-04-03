АВТОВАЗ подтвердил план по выпуску более 400 тысяч автомобилей в 2023 году

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Во время корпоративного отпуска, запланированного на начало лета, АВТОВАЗ завершит валидацию на конвейер ряда деталей и узлов, которые в последние месяцы были локализованы в России или поставляются новыми партнёрами из дружественных стран в рамках поэтапного плана импортозамещения.

Как отмечают в пресс-центре тольяттинского автогиганта, в настоящее время указанные компоненты проходят испытания, которые планируется завершить до конца единого корпоративного отпуска.

Также за время до конца отпуска планируется сформировать дополнительные запасы компонентов для обеспечения стабильной работы конвейеров в течение второго полугодия, когда АВТОВАЗ планирует ощутимо нарастить объемы выпуска продукции.

Напомним, что в течение 2022 года при активной поддержке Минпромторга России, Губернатора и Правительства Самарской области АВТОВАЗ работал над поэтапным импортозамещением автокомпонентов. В результате более 200 компонентов было локализовано в России. Эта работа продолжается и в 2023 году.

Что касается планов в отношении завода в Санкт-Петербурге, то АВТОВАЗ ускорил подготовку к старту производства и намерен начать выпуск автомобилей под брендом LADA в городе на Неве уже в мае-июне текущего года, пишет TLTgorod.