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"АвтоВАЗ" по договоренности с французской группой Renault сохранит весь модельный ряд и локализует Renault Duster в Тольятти под брендом Lada. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак.



По словам Пака, сейчас идёт поиск альтернативных направлений импорта автокомпонентов в Россию.

Передачу московского завода Renault в управление города с перспективой выпуска автомобилей под брендом "Москвич", о котором накануне объявил мэр Сергей Собянин, он назвал прекрасной новостью.

Запуск производства ожидается в этом году. Бывший завод группы Renault в Москве останется российским, возможности выкупить его обратно у бывшего собственника нет, заявил заммэра столицы Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24", передает Радио Маяк.