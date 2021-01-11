АвтоВАЗ переименовал внедорожник Lada 4x4

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АвтоВАЗ принял решение о переименовании внедорожника Lada 4×4 и возвратил ему первоначальное названия Niva, передает Autonews.ru. Как говорится в пресс-релизе компании (имеется в распоряжении Autonews.ru) теперь автомобиль называется Lada Niva Legend.



Единственные изменения в дизайне модели — фирменные шильдики и новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках. Всего для Lada Niva Legend предусмотрено более 10 вариантов исполнения, включая коммерческие модели. Для всех модификаций внедорожника доступен пакет «Комфорт», который включает центральный замок с пультом дистанционного управления, сигнализацию с обратной связью, аудиосистему с разъемами формата USB и AUX.



Новшеств в технической части нет — машину оснастили 1,7-литровым бензиновым мотором, выдающим 83 л. с. и 129 Н·м крутящего момента. Также автомобиль сохранил пятиступенчатую «механику», полный привод, раздаточную коробку и блокировку межосевого дифференциала.



В начале прошлого года компания АвтоВАЗ начала продажи обновленного внедорожника Lada 4×4. Рестайлинговый внедорожник получил новую приборную панель, модернизированную климатическую систему, а также улучшенный пакет шумо- и виброизоляции. Также в машине появились сиденья измененной формы.



По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в ноябре АвтоВАЗ продал 38 064 автомобилей. Это на 22% больше показателей ноября 2019 года. Тогда Lada смогла реализовать 31 217 своих машин.

Фото: АвтоВАЗ/Autonews.ru