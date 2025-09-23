Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 20 тысяч деревьев высадят в Самарской области в рамках акции «Сохраним лес»
Благодаря программе «Земский доктор» к коллективу Елховской больницы присоединился новый специалист
Полицейские работают на месте ДТП в Ставропольском районе: пятеро пострадавших
СамГМУ и федеральный онкоцентр ФМБА обсудили взаимодействие по подготовке кадров и развитию онкологической помощи
Спартакиада кадетских корпусов «Кадет Приволжья - 2025» вышла на международный уровень
Задержанные в Самарской области диверсанты надеялись на жертвы среди населения
АвтоВАЗ опроверг завершение выпуска Lada Aura
Жительница Тольятти стала фигуранткой уголовного дела сразу по двум статьям
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
АвтоВАЗ опроверг завершение выпуска Lada Aura

23 сентября 2025 13:13
92
АвтоВАЗ опроверг завершение выпуска Lada Aura

Информация о том, что АвтоВАЗ свернул выпуск стретч-седанов Lada Aura, не соответствует действительности. Об этом «Известиям» 23 сентября сообщили в пресс-службе компании, комментирую информацию, распространяемую в Telegram-каналах.

С января по август текущего года в России было реализовано 792 бизнес-седана Lada Aura, при этом последние четыре месяца (с мая по август) объем продаж этой модели превышает 100 единиц, сообщало накануне аналитическое агентство «Автостат».

По его информации, более половины от всех Lada Aura (53%, или 421 ед.) было продано физическим лицам. Оставшаяся часть была оформлена на юрлиц (47%, или 371 ед.).

Продажи Lada Aura стартовали 30 ноября прошлого года, эта модель является самой дорогой в линейке марки. Бизнес-седан представлен в двух комплектациях и стоит 2,6 млн и 2,8 млн рублей (рекомендованная розничная цена). Длина Aura составляет 4690 мм, что на 250 мм больше, чем у седана Lada Vesta, на базе которой построена новинка.

Теги: Автоваз

