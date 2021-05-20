АВТОВАЗ объявляет о начале продаж первой модели LADA c системой LADA Connect

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АВТОВАЗ объявляет о начале продаж первой модели LADA, подключенной к телематической платформе LADA Connect, которая позволяет удаленно управлять системами автомобиля с помощью смартфона.

Для покупателей «подключенной» версии Granta будут доступны так же индивидуальные условия сервисного обслуживания и специальные страховые программы, которые сделают самую популярную модель LADA еще доступнее.

В мае автомобили с LADA Connect будут доступны к заказу в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самарской области, Татарстане и в Пермском крае, а в ближайшие месяцы – по всей официальной дилерской сети. Новая телематическая система LADA Connect предлагается как опция для различных комплектаций по цене от 12 000р, включая 3 года обслуживания.

С помощью LADA Connect автовладельцы смогут через установленное в смартфоне приложение (Android или iOS) дистанционно контролировать состояние автомобиля и безопасно управлять некоторыми его функциями, например: открытие дверей и багажника, прогрев и кондиционирование салона, запуск двигателя, световой и звуковой сигнал, проверка уровня запаса топлива и заряда аккумулятора, уведомления об эвакуации, ударе или возникновении неисправностей в работе систем автомобиля, а также телематическая платформа LADA Connect позволяет владельцам получать информацию о местонахождении автомобиля в режиме реального времени.

«Мы рады представить первую модель LADA с системой Сonnected Сar. Наша «подключенная» телематическая платформа — это принципиально новый уровень сервиса и комфорта, позволяющий открыть новые возможности автомобилей LADA. Особенно хотелось бы отметить, что функционал LADA Connect так же предоставляет возможность получения обратной связи от каждого ее водителя. Покупатели Granta c LADA Connect смогут поддерживать диалог с дилером через приложение – задавать вопросы, сообщать о неисправностях, записываться на ТО, получать полезную информацию об эксплуатации автомобиля. Такой информационный обмен позволит дистанционно осуществлять послепродажный мониторинг работы узлов и агрегатов автомобиля, предлагать водителям индивидуальные условия на ремонт и обслуживание», - сказал Оливье Морне, вице-президент по продажам и маркетингу марки LADA, сообщает пресс-служба АО "АВТОВАЗ".

Фото: пресс-служба АО "АВТОВАЗ"