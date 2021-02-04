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Первым автомобилем, который сошел с конвейера, стал Lada Largus Cross в максимальной комплектации, окрашенный в новый цвет «Каракумы».
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АвтоВАЗ начал выпуск обновленной модели Lada Largus

4 февраля 2021 14:48
98
Первым автомобилем, который сошел с конвейера, стал Lada Largus Cross в максимальной комплектации, окрашенный в новый цвет «Каракумы».

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ приступил к серийному производству обновленной модели Lada Largus, передают "Известия". Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба бренда.

Первым автомобилем, который сошел с конвейера, стал Lada Largus Cross в максимальной комплектации, окрашенный в новый цвет «Каракумы».

Обновленная модель Lada Largus получила фары от Renault Logan 2, черно-глянцевую ячеистую решетку радиатора, оригинальный бампер, капот и крылья иной формы. В салоне установлена новая панель приборов и руль, мультимедийная система, передние сиденья с развитой боковой поддержкой.

О старте приема предзаказов на обновленный Lada Largus будет объявлено дополнительно.

 

Фото: lada.ru/"Известия"

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В Самарской области в 20 раз увеличили финансирование меры поддержки семей по соцконтракту
4 февраля 2021  09:38 
В Самарской области в 20 раз увеличили финансирование меры поддержки семей по соцконтракту
Впервые такая помощь в этом году будет предоставляться на условиях софинансирования из федерального (681,8 млн. руб.) и регионального (367,1 млн. руб.) бюджетов
Экономика региона
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Прямая речь/Интервью
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
28 января 2021  13:25 
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
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Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
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Новости Тольятти
4 февраля 2021  13:10
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Напряженность на рынке труда составила  1,6 человек на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
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29 января 2021  16:33
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью. 
Технопарк «Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Беларусью
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью.  Новости Тольятти
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27 января 2021  12:34
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
Площадь школы продезинфицировали, и к 25 января ученики вернулись в школу с дистанционного обучения. Новости Тольятти
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