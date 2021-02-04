АвтоВАЗ начал выпуск обновленной модели Lada Largus

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Российский автопроизводитель АвтоВАЗ приступил к серийному производству обновленной модели Lada Largus, передают "Известия". Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба бренда.

Первым автомобилем, который сошел с конвейера, стал Lada Largus Cross в максимальной комплектации, окрашенный в новый цвет «Каракумы».

Обновленная модель Lada Largus получила фары от Renault Logan 2, черно-глянцевую ячеистую решетку радиатора, оригинальный бампер, капот и крылья иной формы. В салоне установлена новая панель приборов и руль, мультимедийная система, передние сиденья с развитой боковой поддержкой.

О старте приема предзаказов на обновленный Lada Largus будет объявлено дополнительно.

Фото: lada.ru/"Известия"