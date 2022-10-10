«АвтоВАЗ» допустил изменение производственного плана на 2023 год

64

Компания «АвтоВАЗ» может сократить производственный план на 2023 год на 100 тыс. автомобилей. Первоначально фигурировала цифра в 500 тыс. машин. Такое решение возникло на заводе из-за неготовности некоторых поставщиков обеспечить завод комплектующими. Об этом 10 октября сообщила группа «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

Если снижение объемов производства Lada произойдет, то соответствующие изменения будут внесены в график работы завода в 2023 году. «АвтоВАЗ» вернется к пятидневной рабочей неделе, тогда как сейчас автосборочный комплекс задействован в режиме шестидневки.

Отмечается, что следует ожидать и сокращения набора новых работников. Первоначально «АвтоВАЗ» планировал увеличить свои штаты к 2023 году примерно на 4 тыс. человек, пишут "Известия".