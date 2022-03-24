АВТОВАЗ: что будет дальше с заводом?

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Французская Renault приостанавливает деятельность в России, сообщается в заявлении компании. Работа московского завода приостанавливается с 23 марта, решение принято на cовете директоров.

«Что касается доли в АВТОВАЗе, Группа Renault оценивает возможные варианты, принимая во внимание текущую обстановку, действуя ответственно по отношению к своим 45 тыс. сотрудникам в России», — приводит РБК заявление Renault.

Представитель АВТОВАЗа отказался от комментариев.

Ранее агентство Bloomberg написало, что Renault рассматривает разные варианты сокращения присутствия в России. Это произошло после того, как 23 марта президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи в парламенте Франции и призвал французские компании — Renault, Auchan, Leroy Merlin и другие — уйти с российского рынка.

Глава Renault Group Лука де Мео допускал вероятность остановки автомобильного производства, в том числе на АВТОВАЗе, еще в конце февраля.

Россия занимает второе место по продажам автомобилей Renault после Франции. В 2021 году компания продала на российском рынке 482,26 тыс. автомобилей (с учетом АВТОВАЗа, во Франции — 521,7 тыс., говорится в ее отчете. Доля Renault на российском рынке легковых и легких коммерческих автомобилей в 2021 году составила 28,8%, во Франции — 24,9%.

АВТОВАЗ отправил в простой с 21 по 25 марта линии по выпуску Lada Granta и Lada Niva. По словам представителя компании, из-за недостатка электронных компонентов линия N5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) и линия N3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend) тольяттинского завода будут находиться в режиме простоя всю рабочую неделю с выплатой 2/3 от среднего заработка. На линии B0 (выпуск Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan) дни с 23 по 25 марта объявлены днями простоя с выплатой 2/3 от среднего заработка, пишет ТЛТ.

Ранее АВТОВАЗ перенес с лета на весну единый корпоративный отпуск. Он начнется с 4 апреля и продлится до 24 апреля. Это произошло «в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников», заявили в компании.

Renault принадлежит 68% АВТОВАЗа, оставшиеся 32% — у госкорпорации «Ростех».