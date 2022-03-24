АВТОВАЗ: что будет дальше с заводом?

Я нашел ошибку
Главные новости:
Взрывотехники ОМОН Росгвардии уничтожили артиллерийский снаряд в Самарской области
Взрывотехники ОМОН Росгвардии уничтожили артиллерийский снаряд в Самарской области
У ТТУ в Самаре отсудили крупную сумму из-за сбитой трамваем пенсионерки
У ТТУ в Самаре отсудили крупную сумму из-за сбитой трамваем пенсионерки
Leroy Merlin заявила о продолжении работы на территории России
Leroy Merlin планирует продолжать работу на территории России
Сахар вновь возглавил рост цен на продукты на прошлой неделе
Сахар вновь возглавил рост цен на продукты на прошлой неделе
В Губдуме назвали два района Самарской области с самым загрязненным воздухом
В Губдуме назвали два района Самарской области с самым загрязненным воздухом
Открытый геодезический диктант приглашает участников
Открытый геодезический диктант приглашает участников
Росрыболовство предложило фиксировать цены на рыбу в рознице
Росрыболовство предложило фиксировать цены на рыбу в рознице
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.16
-0.91
EUR 113.26
-1.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на день рождения африканского льва Цезаря
В библиотеки исправительных учреждений УФСИН СО подарено более 1000 книг
25 марта состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

АВТОВАЗ: что будет дальше с заводом?

24 марта 2022 09:19
212
АВТОВАЗ: что будет дальше с заводом?

Французская Renault приостанавливает деятельность в России, сообщается в заявлении компании. Работа московского завода приостанавливается с 23 марта, решение принято на cовете директоров.

«Что касается доли в АВТОВАЗе, Группа Renault оценивает возможные варианты, принимая во внимание текущую обстановку, действуя ответственно по отношению к своим 45 тыс. сотрудникам в России», — приводит РБК заявление Renault.

Представитель АВТОВАЗа отказался от комментариев.

Ранее агентство Bloomberg написало, что Renault рассматривает разные варианты сокращения присутствия в России. Это произошло после того, как 23 марта президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи в парламенте Франции и призвал французские компании — Renault, Auchan, Leroy Merlin и другие — уйти с российского рынка.

Глава Renault Group Лука де Мео допускал вероятность остановки автомобильного производства, в том числе на АВТОВАЗе, еще в конце февраля.

Россия занимает второе место по продажам автомобилей Renault после Франции. В 2021 году компания продала на российском рынке 482,26 тыс. автомобилей (с учетом АВТОВАЗа, во Франции — 521,7 тыс., говорится в ее отчете. Доля Renault на российском рынке легковых и легких коммерческих автомобилей в 2021 году составила 28,8%, во Франции — 24,9%.

АВТОВАЗ отправил в простой с 21 по 25 марта линии по выпуску Lada Granta и Lada Niva. По словам представителя компании, из-за недостатка электронных компонентов линия N5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) и линия N3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend) тольяттинского завода будут находиться в режиме простоя всю рабочую неделю с выплатой 2/3 от среднего заработка. На линии B0 (выпуск Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan) дни с 23 по 25 марта объявлены днями простоя с выплатой 2/3 от среднего заработка, пишет ТЛТ.

Ранее АВТОВАЗ перенес с лета на весну единый корпоративный отпуск. Он начнется с 4 апреля и продлится до 24 апреля. Это произошло «в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников», заявили в компании.

Renault принадлежит 68% АВТОВАЗа, оставшиеся 32% — у госкорпорации «Ростех».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
24 марта 2022  10:34
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
152
В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса
24 марта 2022  09:34
В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса
133
Самарцев предупреждают о гололеде
23 марта 2022  13:58
Самарцев предупреждают о гололеде
412
В Самарской области с апреля начнутся гарантийные осмотры дорог
23 марта 2022  13:56
В Самарской области с апреля начнутся гарантийные осмотры дорог
407
Форум «Сильные идеи для нового времени»: отбор проектов проходит по 7 направлениям
23 марта 2022  11:18
Форум «Сильные идеи для нового времени»: отбор проектов проходит по 7 направлениям
381
Весь список