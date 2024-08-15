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«АвтоВАЗ» четвертый раз за год поднял цены на автомобили

15 августа 2024 10:33
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«АвтоВАЗ» четвертый раз за год поднял цены на автомобили

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» поднял цены на автомобили Lada Granta и Niva. Об этом свидетельствуют данные официального сайта предприятия. Это четвертое изменение цен на модели Lada с начала 2024 года.

В частности, седан, лифтбэк и универсал Granta подорожали на 20 тыс. рублей. В исполнении Sportline, а также спортивной версии Sport со 118-сильным двигателем седан и лифтбэк прибавили по 25 тыс. рублей.

Трехдверная Niva Legend подорожала на 31 тыс. рублей во всех комплектациях, кроме базовой Classic'24. На столько же подорожала и «экстремальная» Niva Bronto, которая месяц назад лишилась всех версий 2023 года выпуска.

Niva Travel в пяти комплектациях подорожала на 45 тыс. рублей.

Первый раз в 2024 году цены на автомобили Lada пересматривали в мае. Тогда цены увеличились от 51,1 тыс. до 71,1 тыс. рублей.

Второй пересмотр цен произошел в конце июня. Автомобили Lada подорожали на 23–50 тыс. рублей.

Третье подорожание было зафиксировано в июле. «АвтоВАЗ» исключил из новых прайс-листов комплектации некоторых версий Lada Vesta (Cross, SW и SW Cross), в результате чего они подорожали, пишет Газета.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал о ситуации с ценами на автомобили Lada.

Теги: Автоваз

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