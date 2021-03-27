АВТОВАЗ будет производить автомобили LADA в Казахстане

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В пятницу, 26 марта, представители АВТОВАЗа и ГК "Аллюр" подписали договор о сотрудничестве. На церемонии присутствовал премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин.

Таким образом, в городе Костанай новый партнер будет выпускать широкую линейку автомобилей LADA. Планируется, что объемы производства полностью закроют потребности местного рынка.



Точные цифры и модельный ряд еще находятся на стадии обсуждения.



Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис заявил, что благодаря профессионализму партнеров удалось подготовить соглашение в максимально короткие сроки, а также запустить в производство первую модель внедорожника NIVA Travel. Каракатзанис назвал Казахстан главным экспортным рынком для АВТОВАЗа, пишет Сова.инфо.

Фото: официальный сайт LADA