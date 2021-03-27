Я нашел ошибку
Главные новости:
Из Самары откроются рейсы в Каир
Из Самары откроются рейсы в Каир
Обновленную вертолетную площадку в Самаре откроют к 1 июля 2021 года
Обновленную вертолетную площадку в Самаре откроют к 1 июля 2021 года
Более 1000 жалоб и предложений жителей региона в соцсетях зафиксировал ЦУР63 в конце марта
Более 1000 жалоб и предложений жителей Самарского региона в соцсетях зафиксировал ЦУР63 в конце марта
Дома успевают позавтракать две трети работающих россиян
Дома успевают позавтракать две трети работающих россиян
АВТОВАЗ будет производить автомобили LADA в Казахстане
АВТОВАЗ будет производить автомобили LADA в Казахстане
Самара Арена может принять матч Крылья Советов — Текстильщик
Самара Арена может принять матч «Крылья Советов» — «Текстильщик»
Электронные мошенники в Самаре притворяются судебными пристава
Электронные мошенники в Самаре притворяются судебными приставами
Половина самарских школьников самостоятельно готовятся к итоговому сочинению
Половина самарских школьников самостоятельно готовятся к итоговому сочинению
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.76
-0.41
EUR 89.26
-0.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском оперном проведут Ночь театра
Самарцев научат скрапбукингу
Тольяттинцев приглашают на лекцию о городской среде
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

АВТОВАЗ будет производить автомобили LADA в Казахстане

27 марта 2021 12:37
97
АВТОВАЗ будет производить автомобили LADA в Казахстане

В пятницу, 26 марта, представители АВТОВАЗа и ГК "Аллюр" подписали договор о сотрудничестве. На церемонии присутствовал премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин.

Таким образом, в городе Костанай новый партнер будет выпускать широкую линейку автомобилей LADA. Планируется, что объемы производства полностью закроют потребности местного рынка.

Точные цифры и модельный ряд еще находятся на стадии обсуждения.

Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис заявил, что благодаря профессионализму партнеров удалось подготовить соглашение в максимально короткие сроки, а также запустить в производство первую модель внедорожника NIVA Travel. Каракатзанис назвал Казахстан главным экспортным рынком для АВТОВАЗа, пишет Сова.инфо.

 Фото: официальный сайт LADA

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Более 1000 жалоб и предложений жителей региона в соцсетях зафиксировал ЦУР63 в конце марта
27 марта 2021  13:31
Более 1000 жалоб и предложений жителей Самарского региона в соцсетях зафиксировал ЦУР63 в конце марта
Социум
65
Лауреатов Театрального Приволжья выберут в прямом эфире
26 марта 2021  22:21
Лауреатов «Театрального Приволжья» выберут в прямом эфире
Социум
532
Встреча прошла в технопарке «Жигулевская долина», где были представлены разработки крупнейших промпредприятий и научных школ губернии.
26 марта 2021  15:51
Дмитрий Азаров и Денис Мантуров обсудили с промышленниками региона перспективы развития отрасли
Политика региона
415
Денис Мантуров и Дмитрий Азаров во время личной встречи обсудили вопросы развития промышленности Самарской области.
26 марта 2021  15:45
Дмитрий Азаров: «В Самарской области де-факто прошло целевое совещание Минпромторга России»
Политика региона
402
Никаких шашлыков в лесу: противопожарный режим заработает в Самаре с 5 апреля
26 марта 2021  13:14
Никаких шашлыков в лесу: противопожарный режим заработает в Самаре с 5 апреля
Происшествия
361
Весь список