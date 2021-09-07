Автомобили LADA на выставке COMTRANS 2021

109

С 7 по 11 сентября пройдет 16-я международная выставка коммерческих автомобилей COMTRANS 2021, в рамках которой АВТОВАЗ совместно с заводом спецавтомобилей «Промышленные технологии» представит три специальных автомобиля на базе LADA Largus 1.6 л 16-кл. (106 л.с.): грузовой фургон Kub, изотермический фургон и авторефрижератор Prima.

LADA Largus Kub отличается высокой пластиковой крышей на металлическом каркасе и увеличенным задним свесом на 370 мм, что позволило значительно увеличить объем грузового отсека до 4,2 куб. м (при необходимости есть также возможность снятия правой половины перегородки и пассажирского сиденья для увеличения грузового пространства до 4,6 куб. м). Дополнительное удобство обеспечивают высокие задние и боковые двери. Во внутренней отделке грузового фургона Kub используется только сертифицированный цельноформованный АБС пластик, безопасный для пищевых продуктов. Он повторяет геометрию кузова, расширяя погрузочные возможности фургона (ширина евро паллеты).



LADA Largus Prima так же создается на базе серийного Largus, который дополняется объемным фургоном и, в зависимости от назначения, различным дополнительным оборудованием. Производство фургонов начинается со сварки каркасов из алюминиевых профилей и создания сэндвич панелей из экструдированного пенополистерола толщиной 50 мм и композитного материала толщиной 1,5 мм. Применение алюминия в производстве фургона делает его более легким и не подверженным коррозии. Для увеличения жесткости кузова несущая конструкция автомобиля усиливается дополнительными лонжеронами. Усиливаются также пороги и задняя часть. На задней оси устанавливается управляемая пневмоподвеска.

«Изотермический фургон» поддерживает внутри нужную температуру в течение срока, необходимого для доставки груза в пункт назначения, и широко используется для перевозки пищевых продуктов и некоторых групп медицинских препаратов, чувствительных к температуре воздуха. Данная модель отличается повышенной грузоподъёмностью до 900 кг и объёмом 6,7 куб м (4 европалетты). Автомобиль также оборудован кондиционером.

«Авторефрижератор» помимо термоизоляции оборудован холодильной установкой, обеспечивающей в грузовом отсеке заданный температурный режим. Объем грузового отсека составляет 6 куб. м. Грузоподъемность – до 750 кг.

Экспонирование специальных автомобилей LADA проходит по адресу: Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон №3, стенд 14-150.