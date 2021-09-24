Аварийная служба восстановила поврежденный газопровод в Самаре

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В результате проведения несогласованных земляных работ в с. Ягодное Ставропольского района Самарской области спецтехникой был поврежден подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления. В зону отключения попали 5 абонентов частного сектора.

Специалисты «Газпром газораспределение Самара» провели комплекс работ по восстановлению работоспособности газораспределительной системы на ул. Зеленая в жилом комплексе "Чистые Пруды". Подачу газа отключенным потребителям восстановили в течение нескольких часов.

«Существуют правила ведения земельных и строительных работ вблизи газопроводов, но некоторые строительные организации ими пренебрегают. В данном случае без газа осталось 5 домов, а мог бы остаться весь поселок. Подобная безответственность недопустима», - прокомментировал ситуацию главный инженер ООО «Газпром газораспределение Самара» Михаил Ярыгин.