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Auchan отказался следовать призыву об уходе из России

27 марта 2022 10:22
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Auchan отказался следовать призыву об уходе из России

Компания продолжит работу, так как делает это для гражданского населения.

Auchan продолжит свою работу в России. Об этом в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил гендиректор французской компании Ив Клод, пишет ТАСС.

Комментируя призывы президента Украины Владимира Зеленского, Клод сказал, что натравливать людей друг на друга бесполезно. Главное для компании — сохранить сотрудников и продолжать кормить население России и Украины. «Мы открыты и действуем для гражданского населения», — заявил гендиректор Auchan. Он отметил, что в России бренд присутствует уже 20 лет и работают около 30 тысяч сотрудников. Auchan намерен внести «свой вклад во времена высокой инфляции, чтобы защитить покупательную способность», сказал гендиректор французской компании.

Ранее Зеленский призывал французские компании уйти из России, напоминает ТАСС.

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