Я нашел ошибку
Главные новости:
Жительница Тольятти со своей подругой набрала займов на 8 млн рублей и перевела их аферистам
Жительница Тольятти со своей подругой набрала займов на 8 млн рублей и перевела их аферистам
Охраняющие Кремль от ворон хищные птицы сменили место жительства из-за туристов
Охраняющие Кремль от ворон хищные птицы сменили место жительства из-за туристов
Смертельное ДТП в Ставропольском районе
Смертельное ДТП в Ставропольском районе
День работника суда в РФ будут отмечать 5 ноября
День работника суда в РФ будут отмечать 5 ноября
Минобрнауки: 35% мигрантов не сдали тест по русскому с первой попытки
Минобрнауки: 35% мигрантов не сдали тест по русскому с первой попытки
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
«Ашан» зарегистрировал в РФ товарный знак в виде красного птенца
«Ашан» зарегистрировал в РФ товарный знак в виде красного птенца
С 1 января в России вырастут ставки таможенных сборов на импортные товары
С 1 января в России вырастут ставки таможенных сборов на импортные товары
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.97
-0.3
EUR 94.08
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

«Ашан» зарегистрировал в РФ товарный знак в виде красного птенца

26 октября 2025 10:26
121
«Ашан» зарегистрировал в РФ товарный знак в виде красного птенца

"Ашан" зарегистрировал в России новый товарный знак в виде красного птенца, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Согласно документам, заявка на новый логотип была подана в ведомство в октябре 2024 года. Через год Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак "Ашан" в виде красного птенца.

Теперь под новым логотипом в России можно продавать продукты, косметику, парфюмерию, материалы для рисования, игрушки и прочие товары.

При подаче документов в Роспатент российское подразделение "Ашана" рассказало РИА Новости, что в рамках постоянного расширения линейки товаров собственных торговых марок компания работает над развитием линейки продуктов для детей от трех до десяти лет под маркой "Ашан Красная птица Kids".

По информации компании, главная особенность этой линейки – персонаж Птенчик, который будет присутствовать на каждой упаковке детской линейки товаров.

"Ашан Ритейл Россия" - российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года и является одним из крупнейших в стране ритейлеров по объему продаж.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
26 октября 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
163
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
25 октября 2025  22:28
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
362
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
25 октября 2025  16:44
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
350
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
25 октября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
469
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
24 октября 2025  17:42
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
466
Весь список