Apple потратит $200 млн на восстановление и расширение лесов, которые будут сокращать содержание углерода в атмосфере      

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Apple объявила о создании фонда Restore Fund на $200 млн совместно с Международным обществом сохранения природы и Goldman Sachs, передает iphones.ru.

Деньги пойдут на восстановление и расширение лесов, которые должны будут сократить содержание углерода в атмосфере.

Цель фонда заключается в удалении не менее 1 млн метрических тонн углекислого газа ежегодно, что эквивалентно выхлопным газам, которые производят более 200 тысяч автомобилей.

Первым проектом фонда Restore Fund стало восстановление саванны в Кении, неподалеку от горного хребта Чьюлу.

Фото: pixabay