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Американский производитель одежды и обуви Nike полностью уходит с российского рынка

23 июня 2022 16:19
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В марте Nike перестал доставлять продукцию в Россию, однако решение о закрытии офлайн-магазинов не принималось.

Американский производитель одежды и обуви Nike принял решение полностью уйти с российского рынка, говорится в сообщении на сайте компании, передает РИА Новости.

"Компания Nike приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются", — сообщает компания.

В марте Nike перестал доставлять продукцию в Россию, однако решение о закрытии офлайн-магазинов не принималось.

 

Фото:   РИА Новости / Алексей Майшев

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