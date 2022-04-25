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Американский предприниматель Илон Маск приобретает компанию Twitter за $44 млрд. О заключении сделки говорится в распространенном в понедельник порталом PR Newswire пресс-релизе Twitter, передает ТАСС.

"Twitter, Inc. сегодня объявил о заключении окончательного соглашения о приобретении компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за $54,2 за акцию наличными в рамках сделки на сумму около $44 млрд", - говорится в пресс-релизе. Как сообщает портал, после завершения сделки Twitter станет непубличной компанией.

"Совет директоров Twitter провел вдумчивый и всесторонний процесс оценки предложения Илона, уделяя особое внимание стоимости, гарантиям и финансированию", - приводит портал слова Брета Тейлора, независимого директора совета директоров Twitter. Тейлор также назвал предстоящую сделку "лучшим путем вперед" для акционеров компании.

Маск ранее объявил о намерении превратить Twitter из публичной компании в непубличную, после чего ее акции можно будет продавать или обменивать только в частном или внебиржевом порядке.

Фото: AP Photo/Kiichiro Sato/ТАСС