К сожалению, пострадали три человека.
В Камышлинском районе столкнулись  Vesta и Land Rover
Целью рабочей поездки стала оценка результатов внедрения инструментов бережливого производства и обсуждение дальнейших планов по развитию предприятия и повышению  эффективности его работы.
Глава областного Минпромторга оценил результаты внедрения бережливых технологий на производстве спортинвентаря
В торжественной обстановке молодых сотрудников поздравили с присвоением специальных званий среднего начальствующего состава.
ГУ МВД СО: молодым сотрудникам органов внутренних дел вручили офицерские погоны
Дети с интересом участвовали во встрече, задавая интересующие их вопросы, на которые получили подробные ответы.
Кинологи ГУ МВД СО рассказали ребятам об особенностях своей профессии
Приходите всей семьёй — будет уютно, интересно и по-настоящему книжно!
Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»
В музее представлена информация о достопримечательностях Нефтегорского района, его истории, людях, внесших огромный вклад в развитие города и района.
После капремонта открылся Нефтегорский краеведческий музей
Светлое и уютное здание скоро встретит первых пациентов.
Проведен ремонт в офисе врача общей практики села Дмитриевка Нефтегорского района
Всего в регион поступило порядка 1 млн доз вакцины. Медики напоминают: грипп опасен тяжелыми осложнениями.
Для сотрудников агентства «Самара 450» организовали вакцинацию на рабочем месте
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
В «ЗИМ Галерее» покажут фильмы с участием Юрия Стоянова и Дениса Бокурадзе
Альфа-Банк запустил авторизацию через Альфа ID в публичных Wi-Fi сетях Билайна

18 сентября 2025 14:29
158
Теперь клиентам банка не нужно вводить пароли или ждать смс-сообщений.

Erid 2VSb5ycXzYR

Альфа-Банк и Билайн запустили удобный сервис для мгновенного и безопасного подключения к публичным сетям Wi-Fi Билайна. Теперь клиентам банка не нужно вводить пароли или ждать смс-сообщений.

Это решение упрощает доступ к интернету в общественных местах и уже доступно клиентам в офисах Альфа-Банка. Достаточно выбрать сеть Билайна и подтвердить подключение через Альфа ID. Сервис Альфа ID доступен для включения во всех личных кабинетах бизнес-клиентов в более чем 35 тыс. точках доступа Билайна по всей стране.

Основные преимущества сервиса — быстрый доступ к Wi-Fi без необходимости ввода данных и ожидания кодов. Авторизация происходит через защищенное приложение Альфа-Банка с использованием современных криптографических методов, что обеспечивает безопасность личных данных клиента, включая номер телефона.

Специалисты «билайн бизнес» (направление ПАО «ВымпелКом», объединяющее под брендом «Билайн» все корпоративные услуги и сервисы) оснастили 150 офисов Альфа-Банка беспроводным интернетом с системой аутентификации пользователей через Альфа ID. Интеграция позволила создать удобную публичную сеть для клиентов и сотрудников банка, обеспечив быстрый и защищенный доступ в сеть. Проект был реализован менее чем за месяц. 

Руслан Ахлебининский, директор департамента корпоративных решений и сервисов ПАО «Вымпелком»:

«Мы рады, что смогли в сжатые сроки обеспечить офисы банка надежным Wi-Fi с высоким уровнем безопасности. Первые собранные данные из офисов Альфа-Банка подтверждают — авторизация через интегрированные инструменты востребована и становится новым стандартом. Наш опыт позволяет реализовывать аналогичные решения — от небольших сетей офисов до распределенных федеральных проектов». 

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru 
г. Москва, ОГРН 1027700166636

 

 

Фото:   freepik.com

