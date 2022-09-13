«Аэрофлот» запустит рейсы из Москвы в Дубай с 1 октября

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Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» с 1 октября запускает ежедневные рейсы из Москвы в Дубай, пишут "Известия".

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на прямые рейсы из Москвы в Дубай. Полеты в Объединенные Арабские Эмираты будут выполняться ежедневно с 1 октября на воздушных судах Airbus A330», - сообщается на сайте авиакомпании.

В публикации отмечается, что сейчас полеты в Дубай выполняются четыре раза в неделю из Сочи на воздушных судах Superjet 100.

С началом расписания зимнего сезона, 30 октября, у авиаперевозчика запланировано два ежедневных рейса «Аэрофлота» из Москвы в Дубай на широкофюзеляжных самолетах Airbus А330.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев/"Известия"