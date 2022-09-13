Я нашел ошибку
Главные новости:
Болельщиков ждут "Надувные ворота", "Гладиаторский бой", "Футбольный дартс", настольные игры "Футбол" и "Аэрохоккей".
Развлекательная программа на матче "Крылья Советов" – "Зенит"
Полеты в Объединенные Арабские Эмираты будут выполняться ежедневно.
«Аэрофлот» запустит рейсы из Москвы в Дубай с 1 октября
Годар — один из режиссеров, стоявших у истоков французской "новой волны". Его раннее творчество оказало большое влияние на развитие мирового кинематографа.
Франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар умер на 92-м году жизни
В зависимости от роли каждого им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 13 лет с отбыванием  в колонии строгого режима.
Осуждены трое жителей региона за разбойное нападение на бухгалтера коммерческой организации
В торжественной встрече с болельщиками команды приняла участие врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
Волейбольный клуб «Нова» встретился с болельщиками и провел презентацию команды
С 06:00 до 20:00 17 сентября.
В связи с проведением «Кросса нации» в Самаре будет временно ограничено движение транспорта
С начала года в Самарской области произошло 15 случаев отравления людей угарным газом, пострадало 33 человека, 15 из которых - дети.
МЧС СО: сoблюдайтe правила обращения с бытовым газом
Самарская область в этом году выступает в качестве региона-партнера выставки.
В Москве стартовала ежегодная международная форум-выставка «Отдых Leisure 2022»
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.46
-0.01
EUR 61.31
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СамГУПС: иностранных студентов-первокурсников пригласили в международный клуб «Меридиан»
В Самаре около тысячи человек стали участниками интерактивной площадки «Детская безопасность на железной дороге»
Более 200 детей стали гостями интерактивной площадки «Т Плюс»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

«Аэрофлот» запустит рейсы из Москвы в Дубай с 1 октября

13 сентября 2022 20:28
56
Полеты в Объединенные Арабские Эмираты будут выполняться ежедневно.

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» с 1 октября запускает ежедневные рейсы из Москвы в Дубай, пишут "Известия"

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на прямые рейсы из Москвы в Дубай. Полеты в Объединенные Арабские Эмираты будут выполняться ежедневно с 1 октября на воздушных судах Airbus A330», - сообщается на сайте авиакомпании.

В публикации отмечается, что сейчас полеты в Дубай выполняются четыре раза в неделю из Сочи на воздушных судах Superjet 100.

С началом расписания зимнего сезона, 30 октября, у авиаперевозчика запланировано два ежедневных рейса «Аэрофлота» из Москвы в Дубай на широкофюзеляжных самолетах Airbus А330.

 

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев/"Известия"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Работа образовательных учреждений, благоустройство территорий и адресная поддержка жителей.
13 сентября 2022  15:09
Дмитрий Азаров обсудил с Валерием Фроловым развитие Кинель-Черкасского района
192
Стало известно, когда в самарские дома дадут тепло
13 сентября 2022  09:50
Стало известно, когда в самарские дома дадут тепло
439
Около стадиона «Солидарность Самара Арена» продолжается строительство первого в регионе полноразмерного крытого футбольного манежа.
12 сентября 2022  16:48
Дмитрий Азаров оценил ход строительства футбольного манежа в Самаре
512
В Самаре отпраздновали День города: ФОТО
12 сентября 2022  12:47
В Самаре отпраздновали День города: ФОТО
456
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня дружбы народов
12 сентября 2022  10:15
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня дружбы народов
425
Весь список