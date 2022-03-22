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Аэрофлот возобновляет регулярные рейсы на Шри-Ланку с 8 апреля

22 марта 2022 23:36
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Полеты будут выполнять три раза в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330.

Аэрофлот возобновляет регулярные рейсы в Коломбо (Шри-Ланка) с 8 апреля. Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передает ТАСС.

"Аэрофлот" с 8 апреля возобновляет регулярные рейсы в Коломбо. Полеты будут выполняться три раза в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330", - говорится в сообщении.

Рейсы из Москвы в Коломбо будут выполняться в среду, пятницу и субботу, а обратно - в четверг, субботу и воскресенье, следует из сообщения "Аэрофлота".

Ранее "Аэрофлот" возобновил полеты с 14 марта в Бишкек и Ош (Киргизия), в Баку (Азербайджан) - с 21 марта, Ереван (Армения) - с 22 марта. Рейсы в Тегеран (Иран) будут возобновлены с 2 апреля.

 

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