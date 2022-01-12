«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из Москвы в Алма-Ату с 14 января

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С 14 января «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из Москвы в Алма-Ату и обратно. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Ежедневные рейсы в Алма-Ату будут выполняться по следующему расписанию.

Рейс SU1946 вылетает из Москвы (Шереметьево) в 02:35, прибывает в Алма-Ату в 10:30 (7:30 мск).

Обратный рейс SU1947 вылетает из аэропорта Алма-Аты в 12:00 (9:00 мск), прибывает в Москву (Шереметьево) в 14:00.

10 января «Аэрофлот» возобновил полеты в столицу Казахстана Нур-Султан. С 15 января планируется возобновление полетов в Актобе, с 16 января — в Костанай, с 17 января — в Караганду.

Полеты в Казахстан прекратились из-за вспыхнувших в начале января протестов в стране. Изначально протесты проходили на западе страны и были связаны с ростом цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились по другим городам, требования протестующих стали политическими. Им также удалось взять под контроль аэропорт Алма-Аты, после чего его закрыли.



Позднее власти Казахстана объявили, что аэропорт города возобновит работу с 13 января.





Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС / РБК