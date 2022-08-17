«Аэрофлот» с 17 августа вводит тариф для пенсионеров на внутренние рейсы

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 17 августа вводит специальные тарифы для пенсионеров на перелеты внутри страны. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика, пишут "Известия".

Предложение распространяется на женщин старше 55 лет и мужчин старше 60, а также на детей до 12 лет, которые проживают с пенсионерами.

Продажи начинаются с 17 августа. Перевозки будут осуществляться с 1 сентября по 31 декабря текущего года.

Предложение распространяется только на граждан России.

Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко/"Известия"