"Аэрофлот" и ОАК подпишут соглашение на поставку 300 самолетов

Я нашел ошибку
Главные новости:
На турнире Самарскую область представили спортсмены ГАУ СО "СШОР №4 "Ринг".
В Кабардино-Балкарии прошел чемпионат РОФСО "Юность России" по боксу
На встрече стороны обсудили возможные направления сотрудничества. 
Резиденты технопарка «Жигулевская долина» презентовали свои проекты РКЦ «Прогресс»
7 июня 2022 года в режиме видео-конференц-связи состоялась встреча сопредседателей Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы».
Игорь Комаров: «Мы будем углублять взаимодействие России и Китая» Игорь Комаров
Велосипедисты ГАУ СО "СШОР № 7" завоевали семь медалей.
В Зеленодольске завершились чемпионат России и Кубок России по велосипедному спорту
В Самаре за сутки заболел 21 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
Испанские бренды Zara и Massimo Dutti могут возобновить работу в России
Испанские бренды Zara и Massimo Dutti могут возобновить работу в России
Лавров заявил о готовности РФ оформить гарантии по разблокировке портов Украины
Лавров заявил о готовности РФ оформить гарантии по разблокировке портов Украины
Для благоустройства в 2023 году жители Самарской области выбрали 50 общественных пространств
Для благоустройства в 2023 году жители Самарской области выбрали 50 общественных пространств
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.96
-0.15
EUR 64.57
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Пешеходные экскурсии от Музея имени Алабина
День эколога: в Самарской области прошел Марафон зеленых 
Моторостроители «ОДК-Кузнецов» провели День защиты детей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

"Аэрофлот" и ОАК подпишут соглашение на поставку 300 самолетов

8 июня 2022 12:46
137
"Аэрофлот" и ОАК подпишут соглашение на поставку 300 самолетов

"Аэрофлот" и "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") планируют подписать рамочный договор на поставку 300 самолетов, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на два источника, знакомых с планами авиакомпании.

Речь идет о самолетах Superjet 100, МС-21 и Ту-214, уточнил один из них. Точное количество и сроки поставок издание не приводит. Договор будет подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет в середине июня.

"Интерфакс" направил запрос в "Аэрофлот". Представитель ОАК не подтвердил, но и не опроверг информацию о планах подписания договора: "С нашим крупнейшим партнером — группой "Аэрофлот" — мы постоянно работаем в тесном контакте как над реализацией текущих, так и над перспективными соглашениями".

До этого в последний раз крупные соглашения между "Аэрофлотом" и ОАК были подписаны в 2018 году. На Восточном экономическом форуме компании договорились о поставках в 2019-2026 гг. ста "Суперджетов" (из них на данный момент поставлено менее 30; всего, с учетом предыдущих контрактов, в парке группы 77 самолётов SSJ100). В том же году был заключен контракт на поставку в 2020-2026 гг. 50 МС-21 — этот лайнер до сих пор не сертифицирован, первые ограниченные поставки ожидаются в 2024 году, пишет Интерфакс.

К 2025 году "Ростех" планирует выпустить более 110 самолетов МС-21, Ту-214 и Ил-114, к 2030-му — около 500, говорил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью турецкой газете Star ранее в июне.

После начала военной операции на Украине страны Запада прекратили поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Для благоустройства в 2023 году жители Самарской области выбрали 50 общественных пространств
8 июня 2022  13:43
Для благоустройства в 2023 году жители Самарской области выбрали 50 общественных пространств
91
Дмитрий Азаров поздравил соцработников региона с профессиональным праздником
8 июня 2022  12:20
Дмитрий Азаров поздравил соцработников региона с профессиональным праздником
122
В дни проведения фестиваля «САМ. ФЕСТ» транспортное обслуживание жителей и гостей Самары усилят
8 июня 2022  09:43
В дни проведения фестиваля «САМ. ФЕСТ» транспортное обслуживание жителей и гостей Самары усилят
393
В Аньхое находятся штаб-квартиры известных китайских производителей коммерческого транспорта.
7 июня 2022  20:19
Самарская область и китайская провинция Аньхой будут развивать сотрудничество в промышленности, науке, образовании и туризме
1246
В Самарской области из-за дождливой погоды сроки завершения сельскохозяйственных работ сдвинулись
7 июня 2022  11:38
В Самарской области из-за дождливой погоды сроки завершения сельскохозяйственных работ сдвинулись
475
Весь список