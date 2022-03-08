Adidas приостановит работу своих офлайн- и онлайн-магазинов в России

166

Немецкая транснациональная компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas объявила о приостановке работы магазинов и онлайн-торговли в России.

«Мы решили приостановить работу наших магазинов и нашего интернет-магазина в России», — говорится на странице компании в LinkedIn. При этом точная дата закрытия не сообщается.

Adidas подчёркивает, что продолжит платить зарплату своим сотрудникам.

Принятие подобной меры связано с российской спецоперацией на Украине.

Ранее руководство Adidas приняло решение приостановить сотрудничество с Российским футбольным союзом, сообщает РТ.