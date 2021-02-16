Adidas объявила о продаже бренда Reebok

86

Немецкая группа по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas AG запустила процесс продажи своего бренда Reebok, передает РБК. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.



«После тщательного рассмотрения мы пришли к выводу, что Reebok и Adidas смогут значительно лучше реализовать свой потенциал роста независимо друг от друга», — пояснил генеральный директор Adidas Каспер Рорстед.



Топ-менеджер также пообещал, что в ближайшие месяцы компания будет работать, чтобы обеспечить успешное будущее Reebok и стоящей за ним команды.



В середине декабря 2020 года в компании заявили, что в рамках разработки своей новой пятилетней стратегии Adidas приступила к оценке стратегических альтернатив для Reebok, которые включают в себя как потенциальную продажу, так и то, что Reebok останется частью компании.



О том, что компания изучает вариант продажи, источники Bloomberg сообщили еще в конце октября 2020 года. Отмечалось, что в сделке заинтересованы американская компания VFC (бренды Timberland и North Face), а также китайский производитель спортивной одежды и обуви Anta International Group Holdings, сообщило немецкое издание Manager Magazin. Оно также назвало датой возможной сделки март 2021 года.



Adidas AG купила Reebok в 2006 году за $3,8 млрд.

Фото: Frank May / dpa / ТАСС / РБК

