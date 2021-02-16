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Топ-менеджер также пообещал, что в ближайшие месяцы компания будет работать, чтобы обеспечить успешное будущее Reebok и стоящей за ним команды.
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Adidas объявила о продаже бренда Reebok

16 февраля 2021 23:53
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Топ-менеджер также пообещал, что в ближайшие месяцы компания будет работать, чтобы обеспечить успешное будущее Reebok и стоящей за ним команды.

Немецкая группа по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas AG запустила процесс продажи своего бренда Reebok, передает РБК. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.

«После тщательного рассмотрения мы пришли к выводу, что Reebok и Adidas смогут значительно лучше реализовать свой потенциал роста независимо друг от друга», — пояснил генеральный директор Adidas Каспер Рорстед.

Топ-менеджер также пообещал, что в ближайшие месяцы компания будет работать, чтобы обеспечить успешное будущее Reebok и стоящей за ним команды.

В середине декабря 2020 года в компании заявили, что в рамках разработки своей новой пятилетней стратегии Adidas приступила к оценке стратегических альтернатив для Reebok, которые включают в себя как потенциальную продажу, так и то, что Reebok останется частью компании.

О том, что компания изучает вариант продажи, источники Bloomberg сообщили еще в конце октября 2020 года. Отмечалось, что в сделке заинтересованы американская компания VFC (бренды Timberland и North Face), а также китайский производитель спортивной одежды и обуви Anta International Group Holdings, сообщило немецкое издание Manager Magazin. Оно также назвало датой возможной сделки март 2021 года.

Adidas AG купила Reebok в 2006 году за $3,8 млрд.

 

Фото: Frank May / dpa / ТАСС / РБК
 

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Прямая речь/Интервью
Антон Зиньковский: В Крыльях чувствуется поддержка руководства, тренеров – мы все вместе
16 февраля 2021  11:17 
Антон Зиньковский: В "Крыльях" чувствуется поддержка руководства, тренеров – мы все вместе
После заключительного игрового дня на сборах в Турции полузащитник "Крыльев Советов" в прямом эфире ответил на вопросы телеканала "Матч Премьер. Спорт в регионе
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Игорь Осинькин: Очень важно, чтобы мы начали сезон в хорошем настроении и без травм
14 февраля 2021  11:37 
Игорь Осинькин: Очень важно, чтобы мы начали сезон в хорошем настроении и без травм
Перед началом третьего сбора главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин дал интервью клубному сайту. Спорт в регионе
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Самарская область сократила бюджет Крыльев Советов почти в два раза
8 февраля 2021  17:34 
Самарская область сократила бюджет «Крыльев Советов» почти в два раза
Гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий прокомментировал экономическую ситуацию клуба. Экономика региона
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Новости Тольятти
16 февраля 2021  09:56
Тольяттинцев приглашают на Мужские игры
Тольяттинцев приглашают на Мужские игры
Они пройдут в честь празднования «Дня Защитника Отечества». Новости Тольятти
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12 февраля 2021  20:12
Защищающую здания от нежелательной влаги без демонтажа и утилизации кровельных покрытий.
Резидент «Жигулевской долины» создал инновационную жидкую кровлю
Защищающую здания от нежелательной влаги без демонтажа и утилизации кровельных покрытий. Новости Тольятти
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12 февраля 2021  10:30
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
11 февраля состоялась заключительная встреча, где участники рассказали о своём участии и поделились впечатлениями. Новости Тольятти
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