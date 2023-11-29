"Абрау-Дюрсо" выпустит виноградную водку

150

Группа компаний "Абрау-Дюрсо", один из крупнейших производителей виноградных вин, планирует выпустить виноградную водку, сообщил РИА Новости президент группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павел Титов.

По его словам, компания будет расширять линейку крепких напитков. В следующем году компания объявит о нескольких новых марок вина.

Абрау-Дюрсо, крупнейший производитель игристых вин в России, создан 150 лет назад указом императора Александра II. В 1870 году на склонах озера Абрау появились первые лозы классических европейских сортов винограда. Наибольших успехов виноделие в Абрау-Дюрсо добилось при князе Льве Голицыне, пишет Смотрим.