Абоненты билайна в Самарской области могут звонить и отправлять SMS по Wi-Fi

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Мобильный оператор билайн запустил новую технологию Voice over Wi-Fi (VoWiFi)* в Самарской области: теперь абоненты могут совершать и принимать голосовые вызовы, а также отправлять сообщения через сети Wi-Fi.

Одно из главных преимуществ сервиса VoWiFi – это возможность пользоваться связью даже в тех местах, где обычно сотовый сигнал нестабилен и проходит с трудом, например, в подвальных помещениях, на подземных парковках или на последних этажах высотных зданий. Кроме того, с помощью VoWiFi клиенты оператора могут отправлять SMS и совершать голосовые звонки по домашнему тарифу из любой точки мира.

Также среди преимуществ вызовов по VoWiFi – наличие широкополосного звука HD Voice**, что позволяет в разы повысить качество звучания голоса и делает речь максимально разборчивой. Технология HD Voice пропускает звук в диапазоне от 20 до 20 000 Гц, что считается нормой восприятия звуков для человека.

Услуга предоставляется бесплатно. Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы и расходуют пакеты минут тарифа. Для подключения сервиса необходимо включить функцию «Вызовы по Wi-Fi» в настройках смартфона. Смартфон должен быть подключен к сети Wi-Fi с доступом в интернет и поддерживать технологию VoWiFi. Сейчас её поддерживает около 120 моделей смартфонов, их количество постоянно увеличивается.

«В начале этого года билайн для удобства жителей уже запустил технологию VoLTE*** в регионе, а теперь мы готовы предложить самарцам новое высокотехнологичное решение – сервис VoWiFi. Сейчас наши абоненты, находясь в зоне стабильного Wi-Fi-соединения, даже в цокольных помещениях или в коридорах бизнес-центров могут не переживать, что пропустят важный звонок», – комментирует Дмитрий Фомин, директор Самарского отделения билайн.

*голос через Wi-Fi

** High-Definition Voice - звук высокой четкости

***Voice over LTE - голос через LTE

Технология VoWiFi действует при технической возможности подключения, нахождении и авторизации в зоне покрытия Wi-Fi и стабильном Wi-Fi-соединении. Качество услуг связи, скорость подключения и другие параметры услуг сети зависят от пропускной способности используемого интернет-соединения поставщика интернета, обеспечивающего подключение к Wi-Fi. Услуга недоступна для ряда устройств и через 2 часа после последней регистрации в сети билайн 4G/3G/2G. При использовании услуги дозвон на короткие номера не гарантирован в связи с особенностями технической реализации (для гарантированного совершения вызова рекомендуется звонить через мобильную сеть). Подробнее – на beeline.ru.

Фото: pexels.com