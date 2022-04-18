Абоненты билайна в Самарской области могут звонить и отправлять SMS по Wi-Fi

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Думе предложили возвращать гражданам до 100 тыс. рублей при банкротстве работодателя
В Думе предложили возвращать гражданам до 100 тыс. рублей при банкротстве работодателя
За выходные в Самарской области выявлено 186 правонарушений со стороны пешеходов и 182 – со стороны водителей
За выходные в Самарской области выявлено 186 правонарушений со стороны пешеходов и 182 – со стороны водителей
Проведено техобслуживание Вечного огня на мемориале в Жигулевске
Проведено техобслуживание Вечного огня на мемориале в Жигулевске
Минстрой добился выселения речпорта с левого берега Самары
Минстрой добился выселения речпорта с левого берега Самары
В Самарской области продолжается месячник по благоустройству
В Самарской области продолжается месячник по благоустройству
В Самарской области зарплатные ожидания работников фитнес-индустрии за год выросли на 15%
В Самарской области зарплатные ожидания работников фитнес-индустрии за год выросли на 15%
В Самаре проходит общественное голосование по выбору объектов благоустройства на 2023 год 
В Самаре проходит общественное голосование по выбору объектов благоустройства на 2023 год 
Школьников из Самары заинтересовали профессии железнодорожников
Школьников из Самары заинтересовали профессии железнодорожников
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.04
-1.25
EUR 87.07
-0.93
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк проведет очередной эколекторий
В Самаре прошла командно-штабная тренировка при ЧС в период паводка
Театр «Дилижанс» приглашает на премьеру семейного спектакля «Мой дедушка был вишней»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Абоненты билайна в Самарской области могут звонить и отправлять SMS по Wi-Fi

18 апреля 2022 09:01
163
Абоненты билайна в Самарской области могут звонить и отправлять SMS по Wi-Fi

Мобильный оператор билайн запустил новую технологию Voice over Wi-Fi (VoWiFi)* в Самарской области: теперь абоненты могут совершать и принимать голосовые вызовы, а также отправлять сообщения через сети Wi-Fi. 

Одно из главных преимуществ сервиса VoWiFi – это возможность пользоваться связью даже в тех местах, где обычно сотовый сигнал нестабилен и проходит с трудом, например, в подвальных помещениях, на подземных парковках или на последних этажах высотных зданий. Кроме того, с помощью VoWiFi клиенты оператора могут отправлять SMS и совершать голосовые звонки по домашнему тарифу из любой точки мира.

Также среди преимуществ вызовов по VoWiFi – наличие широкополосного звука HD Voice**, что позволяет в разы повысить качество звучания голоса и делает речь максимально разборчивой. Технология HD Voice пропускает звук в диапазоне от 20 до 20 000 Гц, что считается нормой восприятия звуков для человека.

Услуга предоставляется бесплатно. Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы и расходуют пакеты минут тарифа. Для подключения сервиса необходимо включить функцию «Вызовы по Wi-Fi» в настройках смартфона. Смартфон должен быть подключен к сети Wi-Fi с доступом в интернет и поддерживать технологию VoWiFi. Сейчас её поддерживает около 120 моделей смартфонов, их количество постоянно увеличивается. 

«В начале этого года билайн для удобства жителей уже запустил технологию VoLTE*** в регионе, а теперь мы готовы предложить самарцам новое высокотехнологичное решение – сервис VoWiFi. Сейчас наши абоненты, находясь в зоне стабильного Wi-Fi-соединения, даже в цокольных помещениях или в коридорах бизнес-центров могут не переживать, что пропустят важный звонок», – комментирует Дмитрий Фомин, директор Самарского отделения билайн.

*голос через Wi-Fi

** High-Definition Voice - звук высокой четкости

***Voice over LTE - голос через LTE

Технология VoWiFi действует при технической возможности подключения, нахождении и авторизации в зоне покрытия Wi-Fi и стабильном Wi-Fi-соединении. Качество услуг связи, скорость подключения и другие параметры услуг сети зависят от пропускной способности используемого интернет-соединения поставщика интернета, обеспечивающего подключение к Wi-Fi. Услуга недоступна для ряда устройств и через 2 часа после последней регистрации в сети билайн 4G/3G/2G. При использовании услуги дозвон на короткие номера не гарантирован в связи с особенностями технической реализации (для гарантированного совершения вызова рекомендуется звонить через мобильную сеть). Подробнее – на beeline.ru.  

Фото: pexels.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самарской области продолжается месячник по благоустройству
18 апреля 2022  11:40
В Самарской области продолжается месячник по благоустройству
44
Шансы закрепиться на самарской земле у всех, кто прибыл из Мариуполя, есть. Будет и работа, заверил Дмитрий Азаров. Помогут также пенсионерам, кто заявит об этом.
16 апреля 2022  21:34
«Приняли как родных»: Дмитрий Азаров пообщался с вынужденными переселенцами из Мариуполя
766
В пятницу, 15 апреля губернатор Дмитрий Азаров в ходе рабочей поездки в Тольятти осмотрел ряд производственных площадок вентиляционного оборудования.
16 апреля 2022  16:51
Дмитрий Азаров пообщался с руководством и коллективами заводов вентиляционного оборудования в Тольятти
1936
Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
15 апреля 2022  13:22
Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
1416
В самарском минздраве рассказали, где строятся новые больницы
15 апреля 2022  12:53
В самарском минздраве рассказали, где строятся новые больницы
906
Весь список