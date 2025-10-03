Я нашел ошибку
​​​​​​​Российское общество «Знание» представило проект «Возвращение» — документальный цикл портретных фильмов о ветеранах СВО.
В новом цикле фильмов Общества «Знание» рассказали историю ветерана Константина Яшина - гендиректора НПЦ БАС «Самара»
На площадке Приволжского государственного университета путей и сообщений прошла лекция о наставничестве в образовании.
Более 500 слушателей собрала лекция Общества «Знание» в ПривГУПС
Работы для участия в следующем этапе конкурса направлены в УТ МВД России по ПФО.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги отборочного этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»
В номинации «Второй старт».
Сегодня в Самаре стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»
Акция прошла в Самарском Дворце ветеранов и наглядно показала, что забота о здоровье — это общее дело.
Личным примером: ветераны СВО присоединились к осенней прививочной кампании против гриппа в Самаре 
Участниками самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали более 720 тысяч человек.
Завершился дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное» 
Работы запланированы уже в эти выходные!
«РКС-Самара» предупреждают о плановых ремонтах на неделю
От души поздравляем и желаем крепкого здоровья и долголетия!
75 лет легенде самарского футбола Валерьяну Панфилову
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
А сколько сим-карт у вас? Как не остаться без связи после 1 ноября 

3 октября 2025 14:17
147
На одного гражданина РФ может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт совокупно по всем операторам.

Erid 2VSb5woRwzZ

В России действуют новые правила оформления сим-карт. Согласно закону, на одного гражданина РФ может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт совокупно по всем операторам. Если лимит превышен, то клиент рискует потерять доступ ко всем номерам, зарегистрированным на него. При этом, без определенной проверки далеко не каждый пользователь может точно сказать, на кого оформлена его сим-карта или сколько сим-карт оформлено на него в целом. 

Билайн заботится о своих клиентах и подготовил гайд о том, как узнать, сколько на вас оформлено сим-карт и что делать, если ваш номер оказался зарегистрирован на другого человека. 

Как проверить число сим-карт 

Зайти на портал Госуслуг (Профиль → Сим-карты) и посмотреть, какие номера зарегистрированы на ваш паспорт. Там должны быть указаны не только номера телефонов, но и операторы, обслуживающие их. 

Обратиться в службу поддержки Билайна: по номеру 0611 или прийти в офис с паспортом. Так вы сможете узнать про оформленные на вас сим-карты Билайна.
 
Запросить информацию у каждого из известных вам операторов по отдельности (для этого нужно обратиться в офис оператора с паспортом).

Через Госуслуги

Самый простой способ проверить число сим-карт, зарегистрированных на ваш паспорт, — это Госуслуги. Зайдите в «Профиль» и откройте раздел «Сим-карты». 

Если в данном разделе вы: 

Не нашли свой номер? Это повод обратиться к оператору, обслуживающему его. Возможно, номер оформлен на ваши старые паспортные данные или вовсе оформлен не на вас. Необходимо обновить персональные данные (если номер ваш, но данные изменились с момента подключения номера) или переоформить номера на себя с другого владельца. Обновить персональные данные клиенты Билайна, имеющие подтвержденный аккаунт на Госуслугах, могут через мобильное приложение оператора или в офисе с паспортом. Если вы знаете владельца номера, которым пользуетесь, то придите с ним в офис оператора. При себе у вас должны быть действующие паспорта. Если владельца не знаете, — обратитесь в любой офис Билайна с действующей SIM-картой и документом, удостоверяющим личность, для прохождения идентификации реального пользователя номера. Всё это позволит сохранить номер за вами и избежать блокировки. Подробнее о том, как подтвердить свои паспортные данные и переоформить номер на себя, мы рассказывали здесь. 

Обнаружили номера, которые вам незнакомы, и вы не знаете, кто фактически ими пользуется? Необходимо отказаться от таких номеров. Соответствующая кнопка есть для каждого указанного номера в данном разделе на Госуслугах. Или обратитесь в офисы операторов связи.

Насчитали два десятка номеров (даже если все эти номера вам знакомы, ими пользуетесь вы или ваши родственники)? Стоит переоформить на фактических пользователей часть из них. А неиспользуемые номера отключить полностью. По закону, на одного гражданина РФ может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт совокупно по всем операторам. Важно выполнить требования законодательства, иначе все номера, оформленные на вас, с 1 ноября 2025 года будут заблокированы. 

Важно учитывать, что изменения в договоре не происходят день в день. Иногда требуется несколько дней, чтобы осуществить все проверки и процедуры переоформления или отключения, поэтому позаботьтесь заранее о том, чтобы проверить информацию о своих сим-картах и при необходимости дойти в офис оператора. 

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru
г. Москва, ОГРН 1027700166636

 

Фото:  freepik.com

В Самаре с 3 октября частично ограничат движение по Московскому шоссе
3 октября 2025  13:06
В Самаре с 3 октября частично ограничат движение по Московскому шоссе
185
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
3 октября 2025  11:38
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
372
Его проведение было инициировано руководителем области по итогам состоявшегося накануне оперативного совещания.
2 октября 2025  14:45
Вячеслав Федорищев провел совещание по готовности муниципалитетов к отопительному сезону
369
Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов
2 октября 2025  14:03
Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов
360
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
2 октября 2025  10:05
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
393
