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7 000 бесплатных общедомовых приборов учета установила СамГЭС в 2021 году в многоквартирных домах Самары

3 марта 2022 13:33
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7 000 бесплатных общедомовых приборов учета установила СамГЭС в 2021 году в многоквартирных домах Самары

Установки приборов учета в многоквартирных домах Самары осуществляется гарантирующим поставщиком в рамках обязанностей, возложенных на него федеральным законом № 522 от 2018 года. Работы финансируются из инвестиционной программы АО «Самарагорэнергосбыт» 2021 – 2023 года.

 ОДПУ обеспечивают прозрачность расчетов электроэнергии для жителей многоквартирного дома и контроль за исправностью общедомового электрооборудования. Приборы учета позволяют контролировать потребляемые ресурсы, выявлять неисправность общедомовых инженерных систем и злоупотребления со стороны безответственных жильцов МКД. 

Установке ОДПУ в МКД Самары предшествуют рабочие встречи сотрудников СамГЭС с руководителями УК и ТСЖ.  В ходе совещаний сотрудники энергосбытовой компании и представители жильцов принимали совместное решение о установке ОДПУ в соответствии со схемами электроснабжения МКД и наличии в домах безопасных для размещения приборов учета мест. 

За последние 7 лет АО «СамГЭС» в рамках инвестиционной программы установило в многоквартирных домах Самары около 36 тысяч индивидуальных приборов учета АСКУЭ. В частности, в 2021 году в Самаре силами компании было установлено 14 тысяч «умных счетчиков».


 

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