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65-летие предприятия отпраздновали на ЗАО «Нефтефлот»

9 октября 2023 09:39
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65-летие предприятия отпраздновали на ЗАО «Нефтефлот»

Возрождение после практически полного уничтожения в 90 годы, новые заказы несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране. Закладки и спуски судов на воду в условиях импортозамещения. Все это о заводе «Нефтефлот», коллектив которого не только успешно работает, но и отправляет гуманитарную помощь в зону СВО, уделяет особое внимание ветеранам предприятия и готовит молодых специалистов.

25 сентября 1958 года на базе мастерских Поджабного затона была организована Куйбышевская ремонтно-эксплуатационная база пароходства. В 1996 году Куйбышевская РЭБ флота преобразована в ЗАО «Нефтефлот» и стала дочерним предприятием «Волготанкера», по-прежнему оставаясь судоремонтным предприятием. А когда завод обрел самостоятельность, был взят курс на развитие нового направления – судостроения.

Первое судно – танкер-продуктовоз «Святой Князь Владимир» построен в 2017 году. Это первое судно, построенное на территории Самарской области с 1896 года.

Предприятие продолжает развиваться и приобретать новые компетенции. Сегодня счет построенным и строящимся судам уже идет на десятки.

«У нас сегодня знаменательное событие. Мы красиво и открыто празднуем сегодня знаменательную дату. Нашему заводу 65 лет, за которые он прошел огромный производственный путь. Сейчас завод обеспечен заказами на 10 лет. Я желаю всем вам доброго здоровья, производственных успехов и мирного неба», – поздравил всех генеральный директор ЗАО «Нефтефлот» Сергей Фофанов.

Важнейшим событием 2023 года для ЗАО «Нефтефлот» стало включение предприятия в число участников Программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта, в соответствии с которой в период 2023-2027 годов на российских судоверфях запланировано строительство 260 единиц флота различного типа и назначения. В рамках этой Программы в сентябре текущего года предприятие заключило государственный контракт на постройку 3 сухогрузов класса «Оптима» грузоподъемностью 5000 тонн.

«Уважаемый Сергей Викторович, поздравляю Вас и всю команду Нефтефлота с 65-летием основания предприятия. Очень рад что мы вместе сумели преодолеть сложности и теперь являемся устойчивым и динамично развивающимся. Появление новых судов для региона означит появление жизни. Желаю, чтобы у Нефтефлота всегда было много заказов, и Вы радовали всю страну высококлассными замечательными проектами – которые вы строите и реализуете. Всегда с вами депутат Государственной думы А.Е. Хинштейн» - написал в приветственной телеграмме заводу политик.

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