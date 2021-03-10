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55 лет назад был образован Байконурский филиал АО «РКЦ «Прогресс»

10 марта 2021 20:56
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Время создания Байконурского филиала совпало с началом испытаний ракеты-носителя «Союз», ныне признанной самой массовой в мире.

Филиал ведет свою историю с периода реализации Лунной программы и создания сверхтяжелой ракеты-носителя Н-1. В 1964 году на космодроме Байконур было начато строительство корпусов филиала Куйбышевского завода «Прогресс». Приказом по заводу от 9 марта 1966 года №104 был назначен начальник сборочно-испытательного комплекса А.Г. Городничев. Под его руководством на космодроме Байконур были развернуты работы по принятию и монтажу технологического оборудования по программе Н-1.

За годы освоения Лунной программы в филиале были собраны 1 макетный и 6 летных экземпляров ракет-носителей Н-1. В период с 1969 по 1972 гг. стоялось 4 экспериментальных пуска.

Время создания Байконурского филиала совпало с началом испытаний ракеты-носителя «Союз», ныне признанной самой массовой в мире.

С 1976 года филиал начал работы по созданию МТКС «Энергия-Буран». Монтажно-испытательный комплекс (МИК) подвергся значительной доработке, введены новые объекты и системы. Коллективу филиала были поручены работы по сборке блоков Ц, Я и общей сборке РН. Всего было собрано 2 макетных и 4 летных блока Ц.

С 1966 года по настоящее время с участием Байконурского филиала проводятся пуски по пилотируемой программе.

Современные технологии изготовления и сборки изделий, накопленный опыт, огромный профессионализм сотрудников Байконурского филиала сегодня позволяют успешно выполнять сложные по своему техническому воплощению ракетно-космические проекты. Боевой расчет Филиала участвует в запусках ракет-носителей типа «Союз-2» с космодрома Байконур – самого пускающего космодрома мира, в реализации масштабного проекта «Союз» в Гвианском космическом центре». С 2016 года работники филиала участвуют в обеспечении пусковых кампаний с нового российского космодрома Восточный.

К настоящему моменту Байконурским филиалом АО «РКЦ «Прогресс» выполнено 215 пусков ракет-носителей среднего класса типа «Союз» и «Союз-2», более 100 из них вывели космические аппараты на Международную космическую станцию, передает minprom.samregion.ru.

 

 

Фото из открытых источников

 

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