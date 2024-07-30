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50 млн вызовов с «Этикеткой» совершили компании-клиенты билайн бизнес

30 июля 2024 15:24
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Сегодня сервисом «Этикетка» пользуются более 600 компаний, работающих в таких сферах, как доставка, ритейл, финансы, туризм, телеком и др.

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билайн бизнес рассказал о первых результатах работы сервиса идентификации вызовов «Этикетка», который помогает сделать телефонные коммуникации безопаснее и эффективнее: с октября 2023 года, когда решение было запущено в коммерческую эксплуатацию, российские компании сделали более 50 млн. забрендированных вызовов.

Сервис «Этикетка» от билайн бизнес работает на основе технологии оператора и позволяет вместе с номером вызывающего абонента передавать на устройство дополнительную проверенную информацию, например, название компании или бренда и цель звонка. При этом возможность и способ отображения данных зависит от технических параметров сети, модели устройства абонента, наличия услуг АОН/антиАОН, а также соглашения у билайн с другими операторами.

Сегодня сервисом «Этикетка» пользуются более 600 компаний, работающих в таких сферах, как доставка, ритейл, финансы, туризм, телеком и др. Среди задач, которые помогают решать брендированные звонки, ― своевременное информирование пользователей об изменениях в заказе, оперативная связь с курьером, решение вопросов, связанных с клиентским сервисов, проведение опросов, подбор кандидатов на вакансии и т.д.

По данным клиентов билайн бизнес, после подключения «Этикетки» компании начинают чаще дозваниваться до абонентов. Кроме того, пользователи отвечают на «именной» звонок быстрее и более лояльно настроены на разговор, поскольку предупреждены о том, кто и зачем звонит, и приняли осознанное решение начать разговор.

Директор по корпоративным решениям и сервисам ПАО «ВымпелКом» Руслан Ахлебининский:
«Повышение безопасности и прозрачности телефонных коммуникаций ― одна из важных и актуальных потребностей нашего общества. А «Этикетка» ― эффективный инструмент для её решения. Мы видим, что и бизнес, и абоненты высоко оценили эффективность нашего сервиса. С каждым днем растет количество абонентов, получающих брендированные вызовы от корпоративных клиентов билайна с проверенной информацией о звонящем на экране телефона».

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Фото:   freepik.com

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