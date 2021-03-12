«Золотая маска»: балет САТОБ «Бахчисарайский фонтан» покажут московской публике  

54

14 марта Самарский академический театр оперы и балета покажет балет «Бахчисарайский фонтан» на Новой сцене Большого театра в Москве в рамках фестиваля «Золотая маска».

«Бахчисарайский фонтан» был включен в перечень номинантов самой престижной театральной премии «Золотая маска» сразу в пяти номинациях: «Балет/спектакль», «Балет-современный танец/Женская роль» (Ксения Овчинникова, Мария), «Балет-современный танец/Мужская роль» (Диего Эрнесто Кальдерон Армьен, Нурали, и Игорь Кочуров, Вацлав), «Работа художника в музыкальном театре» (Андрей Войтенко), «Работа художника по костюмам в музыкальном театре» (Татьяна Ногинова).

В этом году в номинации «Балет/спектакль» Самарский театр – единственный представитель регионов. Другие номинанты – музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (Москва), Большой театр (Москва), Мариинский театр (Санкт-Петербург).

Татьяна Мрдуляш, министр культуры Самарской области: «Самарский театр – один из ведущих региональных театров оперы и балета. Мы рады, что благодаря номинации на «Золотую маску» появилась возможность показать балет «Бахчисарайский фонтан» московской публике», передает пресс-служба САТОБ.