Я нашел ошибку
Главные новости:
Между двумя жителями Тольятти произошел конфликт из за неоплаченного долга
Между двумя жителями Тольятти произошел конфликт из за неоплаченного долга
Около 150 человек с ботулизмом остаются в российских больницах
Около 150 человек с ботулизмом остаются в российских больницах
«ЗИМфест» продолжает серию бесплатных экскурсий «От Фабрики-кухни до Рашпиля»
«ЗИМфест» продолжает серию бесплатных экскурсий «От Фабрики-кухни до Рашпиля»
Популярный в России мессенджер ICQ официально завершил работу.
Популярный в России мессенджер ICQ официально завершил работу
В Хворостянском районе привлекли ИП к административной ответственности из-за мигрантов
В Хворостянском районе привлекли ИП к административной ответственности из-за мигрантов
Два вуза Самары вошли в рейтинг российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в сфере экономики и финансов
Два вуза Самары вошли в рейтинг российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в сфере экономики и финансов
Количество фреш-баров в Самаре выросло на 34%
Количество фреш-баров в Самаре выросло на 34%
Работодатели Самарской области стали на 147% чаще размещать вакансии для ИТ-специалистов без опыта
Работодатели Самарской области стали на 147% чаще размещать вакансии для ИТ-специалистов без опыта
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.28
-0.09
EUR 93.73
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская кирха приглашает на концерт «Лето в стиле барокко»
В Самаре пройдет пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
В Самаре во дворе Музея Модерна пройдет первая встреча из нового цикла «Саунд-молчание»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«ЗИМфест» продолжает серию бесплатных экскурсий «От Фабрики-кухни до Рашпиля»

26 июня 2024 11:09
81
«ЗИМфест» продолжает серию бесплатных экскурсий «От Фабрики-кухни до Рашпиля»

27 июня и 4 июля в 18.30 в рамках проекта «ЗИМфест. Наследие модернизма» пройдут бесплатные экскурсии по аудиогиду «От Фабрики-кухни до «Рашпиля». Экскурсии будут проходить регулярно в партнерстве с известным многим агентством «Город-курорт». 

За одну прогулку вы познакомитесь с уникальным историко-культурным наследием района, которое не уступает по значимости признанным самарским памятникам архитектуры — 11 знаковых объектов в стиле авангарда и советского модернизма от ул. Ново-Садовой до ул. Осипенко на улицах Ново-Садовой, Осипенко и проспекте Ленина. 

Экскурсия «От Фабрики-кухни до «Рашпиля» создана на основе авторского аудиогида историка архитектуры и куратора «ЗИМфеста» Армена Арутюнова, разработанного в прошлом году по инициативе концептуального жилого комплекса «ЗИМ Галерея». 

Все экскурсии бесплатные, но количество мест ограничено, поэтому очень просим регистрироваться на мероприятия, только если вы действительно сможете их посетить.

Сбор группы в 18.20 у центрального входа на Фабрику-кухню (улица Ново-Садовая, 149)

Регистрация на 27 июня по ссылке  https://zim-galereya.timepad.ru/event/2936079/

12+

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области выросли инвестиции в основной капитал
26 июня 2024  09:58
В Самарской области выросли инвестиции в основной капитал
111
Вячеслав Федорищев представил поправки в областной бюджет с учетом наказов жителей Самарской области.
25 июня 2024  17:54
По предложению Вячеслава Федорищева на решение социально значимых задач региона будет дополнительно направлено 24,5 млрд рублей  
1550
Вячеслав Федорищев подчеркнул, что работа по формированию команды Правительства Самарской области будет продолжена.
25 июня 2024  16:37
Врио вице-губернатора – руководителем департамента внутренней политики региона стал Александр Фетисов
517
Врио вице-губернатора Самарской области стал Антон Емельяненко
25 июня 2024  14:00
Врио вице-губернатора Самарской области стал Антон Емельяненко
440
Руководителем администрации губернатора Самарской области станет Вячеслав Романов
25 июня 2024  13:57
Руководителем администрации губернатора Самарской области станет Вячеслав Романов
479
Весь список