«ЗИМфест» продолжает серию бесплатных экскурсий «От Фабрики-кухни до Рашпиля»

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27 июня и 4 июля в 18.30 в рамках проекта «ЗИМфест. Наследие модернизма» пройдут бесплатные экскурсии по аудиогиду «От Фабрики-кухни до «Рашпиля». Экскурсии будут проходить регулярно в партнерстве с известным многим агентством «Город-курорт».

За одну прогулку вы познакомитесь с уникальным историко-культурным наследием района, которое не уступает по значимости признанным самарским памятникам архитектуры — 11 знаковых объектов в стиле авангарда и советского модернизма от ул. Ново-Садовой до ул. Осипенко на улицах Ново-Садовой, Осипенко и проспекте Ленина.

Экскурсия «От Фабрики-кухни до «Рашпиля» создана на основе авторского аудиогида историка архитектуры и куратора «ЗИМфеста» Армена Арутюнова, разработанного в прошлом году по инициативе концептуального жилого комплекса «ЗИМ Галерея».

Все экскурсии бесплатные, но количество мест ограничено, поэтому очень просим регистрироваться на мероприятия, только если вы действительно сможете их посетить.

Сбор группы в 18.20 у центрального входа на Фабрику-кухню (улица Ново-Садовая, 149)

Регистрация на 27 июня по ссылке https://zim-galereya.timepad.ru/event/2936079/

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