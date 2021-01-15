Жителям Самарской области предложили проголосовать за лучших участников Всероссийского музыкального флешмоба «Валенки»

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Онлайн-голосование за лучших участников Всероссийского музыкального флешмоба «Валенки» стартовало на сайте Музея Победы (https://victorymuseum.ru/ online-programs/competition/ fleshmob-valenki/).

Жители Самарской области до 31 января смогут выбрать самые яркие, креативные, душевные и запоминающиеся записи. Их авторы получат призы от Музея Победы — участие в zoom-экскурсии по новой экспозиции «Подвиг Народа», а ролики войдут в финальное видео, которое разместят на сайте и соцсетях музея. Итоги зрительского голосования будут объявлены в начале февраля 2021 года.

Всероссийская музыкальная акция стартовала 12 декабря — известный рефрен «Валенки, валенки» в декорациях исторической панорамы «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев» исполнили юная артистка Арина Касина, солистка ансамбля «Музыкальная дорожка», и баянист Антон Воронков. Легендарная песня прозвучала на ступенях поверженного Рейхстага, рядом с колоннами исчерченными следами от снарядов и пуль, — как и 75 лет назад, в мае 1945 года, во время концерта Лидии Руслановой для солдат-победителей.

Исполнять отрывок из легендарной песни предлагалось в одиночку, с друзьями или всей семьей, дома или около памятного места своего города. И, конечно, в ролике можно и нужно было снимать главных «героев» – валенки!

Музыкальный патриотический флешмоб «Валенки» был призван объединить жителей России и еще раз напомнить о героических страницах истории нашей страны, о ее великом прошлом и о том, что традиция чествовать подвиги предков не заканчивается Годом памяти и славы!

Более подробная информация на сайте Музея Победы (https://victorymuseum.ru).