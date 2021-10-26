Жители Самарского региона смогут принять участие во всероссийском квесте «Читай-играй» в честь юбилея Достоевского

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В этом году весь мир отмечает 200-летие со дня рождения великого классика Федора Достоевского. В честь события проект по популяризации чтения ЮФ при поддержке Фонда президентских грантов и совместно с Российским книжным союзом, ФГБУ «Роскультцентр», соцсетью ВКонтакте, издательской группой «Эксмо-АСТ», сетью книжных магазинов «Читай город — Буквоед», книжным рекомендательным сервисом LiveLib и сервисом электронных и аудиокниг ЛитРес запускает квест «Читай-играй». Социальная акция призвана обратить внимание на творчество писателя и взглянуть на него по-новому.

1 ноября в группе проекта ЮФ в социальной сети ВКонтакте — vk.com/youfrf — появится пост с ссылкой на мини-приложение, специально разработанное для квеста. Чтобы приступить к выполнению заданий, достаточно его открыть и следовать инструкциям. Играть онлайн смогут все жители страны без исключения. Участие бесплатное. Главный приз — мобильная библиотека для всех жителей города-победителя!

Первых 500 участников квеста, успешно выполнивших все задания до 11 ноября включительно, ждут призы от проекта ЮФ и его партнеров: подарочные карты сети «Читай-город — Буквоед», наборы книг, футболки и др. Также жители Самары смогут побороться за суперприз — мобильную библиотеку от крупнейшего сервиса электронных и аудиокниг в России и странах СНГ ЛитРес. Ее получит тот город России, жители которого наберут наибольшее количество баллов в приложении. Благодаря мобильной библиотеке можно бесплатно скачать на электронные устройства главные бестселлеры последнего времени и произведения литературной классики.

ЮФ (youth – «молодость») — всероссийская социальная инициатива, цель которой – популяризация чтения у поколения Z. Это творческая лаборатория, в которой создаются культурные тренды, инновации, эксперименты. ЮФ разговаривает с молодыми людьми на их языке, а в роли Послов проекта выступают известные блогеры, музыканты, артисты. Они рассказывают молодой аудитории о книгах, которые стоит прочитать, и о том, какую роль играет чтение в достижении успеха во всех сферах жизни. ЮФ меняет медиапотребление подростков и молодежной аудитории России, формируя у них устойчивую привычку к чтению.