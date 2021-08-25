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Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу «Ночь кино»

25 августа 2021 10:53
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Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу «Ночь кино»

28 августа виртуальных гостей ждут кинопоказы, экскурсии и лекции.

 «Во время войны актеры, режиссеры, сценаристы, операторы своим творчеством вдохновляли и настраивали на победу советских людей, помогали им преодолевать тяжелые испытания», - отмечают в пресс-службе Музея Победы.

 Во время онлайн-экскурсии интернет-пользователи узнают о вкладе в Победу деятелей киноискусства. Вместе с гидом посетители «побывают» в одном из разделов новой масштабной экспозиции «Подвиг Народа». В мультимедийных комплексах нового музейного пространства представлены сотни статей о культуре. В материалах тачскринов – информация о фильмах, снятых во время Великой Отечественной. Например, зрителей познакомят со сборниками короткометражек «Враг будет разбит, победа будет за нами!», которые всегда очень ждали на фронте. Запись самого первого сохранена в цифровом формате в экспозиции «Подвиг Народа». Он вышел 2 августа 1941 года. Сценарий для сборника писали Григорий Козинцев и Леонид Трауберг, а снимала команда режиссеров во главе с Сергеем Герасимовым.

 Гид также расскажет, как актеры ездили по стране в составе фронтовых бригад и своими спектаклями поддерживали боевой дух красноармейцев.

 Посетители узнают, как развивался кинематограф во время войны, какие фильмы выходили на большой экран. Например, первой полнометражной лентой о военных событиях стала картина Ивана Пырьева «Секретарь райкома», снятая в 1942 году и получившая затем Сталинскую премию.

 Три лекции в рамках цикла «История в деталях» будут посвящены работе фронтовых кинооператоров: они вели съемку во время боев и переносили все лишения наравне с солдатами. Только благодаря мастерству и профессиональным секретам операторам удавалось во время сражений перезаряжать пленку в камере. Онлайн-гости узнают также о самых известных работах кинохроникеров времен Великой Отечественной. Так, картина «Разгром немецких войск под Москвой» (1942), получила премию «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм».

 Пользователи сети познакомятся также с судьбами известных кинооператоров СССР, таких как Мария Сухова и Владимир Сушинский. Им также расскажут, как документальные пленки послужили доказательствами обвинительных актов в Нюрнбергском процессе.

 А в онлайн-кинотеатре «Поклонка» зрители увидят фильмы, снятые в годы Великой Отечественной войны: «Воздушный извозчик» (1943) - о любви военного летчика и оперной певицы, «Она защищает Родину» (1943) - о борьбе советской партизанки с фашистскими оккупантами, «Радуга» (1943) - о противостоянии жителей украинского села гитлеровцам и «Жила-была девочка» (1944) - о жизни семилетней Настеньки и пятилетней Катеньки в осажденном Ленинграде.

 Онлайн-программу можно посмотреть на сайте музея https://victorymuseum.ru/playbill/events/-onlayn-programma-noch-kino-/

 Возрастная категория 12+

 

Теги: Мероприятия Музей Победы Ночь кино

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