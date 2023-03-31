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В гимназии №3 Самары прошел День здоровья в рамках недели отказа от вредных привычек
В ПГУТИ прошел форум «Кадры для цифровой экономики»
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Жителей Самарской области приглашают принять участие во всероссийском вокальном конкурсе «Звезда — 2023»

31 марта 2023 15:52
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«Звезда» — первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие представители всех 89 регионов России.

Телеканал «Звезда» проводит конкурс при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и запускает эфир Всероссийского вокального конкурса «Звезда — 2023».

«Звезда» — первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие представители всех 89 регионов России. На площадке конкурса собираются самые талантливые и яркие исполнители из разных частей страны. Голосование телезрителей по всей Российской Федерации и мнение знаменитых экспертов в области музыки определяют сильнейших вокалистов.

Организаторы планируют регулярно освещать в эфире не только основные этапы конкурса, но и отборочные туры, которые пройдут в г. Москве, а также онлайн кастинги (приём заявок от вокалистов по средствам интернет).

Главная цель проекта «Звезда» — найти и показать миру самых талантливых и ярких вокалистов из разных частей нашей страны и вместе с тем отразить всю красоту и многообразие разных ее уголков.

Даты проведения онлайн кастинга: с 8 апреля по 15 июля 2023 года.

Более подробная информация о правилах подачи заявок на официальном сайте телеканала и в аккаунте в социальной сети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:  ru.freepik.com

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