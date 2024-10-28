Я нашел ошибку
Главные новости:
На стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится матч 13 тура МИР РПЛ: сыграют команды "Крылья Советов" и "Краснодар".
Сегодня вечером в Самаре будет усилена работа городского пассажирского транспорта
Иван Носков проверил ход выполнения работ.
Реконструкция улицы 22 Партсъезда в Самаре выполнена на 83%
Это позволит пациенту в будущем не только избежать инвалидности, но и повторных хирургических вмешательств.
В Клиниках СамГМУ полуторагодовалому малышу выполнили сложную операцию для восстановления тазобедренного сустава
10 самых неудобных самарских домов.
«РКС-Самара» обновили список домов, где постоянно возникают проблемы с канализацией по вине жильцов
Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
Ночью и утром 29 октября местами в Самарской области ожидается туман
Мероприятия проходят в образовательных учреждениях в рамках антитеррористической программы совместно  администрацией городского округа Самара.
Самарская транспортная полиция проводит уроки безопасности
В этом году россияне отдают предпочтение нарезанной тыкве
В этом году россияне отдают предпочтение нарезанной тыкве
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась магнитная буря
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.67
-0.07
EUR 104.81
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
2 ноября «Ночь искусств» пройдет в Самаре в СОУНБ
26 октября в Сызрани состоится Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома»
В Самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах

28 октября 2024 13:14
137
Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах

Кафедра исполнительского искусства (консерватория) и музыкального образования Поволжской Академии образовании и искусств им. Святителя Алексия, митрополита Московского проводит 8-й Поволжский региональный конкурс музыкантов-исполнителей «Орфей», который состоится 30 ноября 2024 года в учебном корпусе по адресу: г. Тольятти ул. Мира, 72.

Конкурс проводится в очной форме и дистанционно. Заявки принимаются до 20 ноября 2024 года. В конкурсе могут принять участие солисты – исполнители на любых музыкальных инструментах и вокалисты, а также творческие коллективы (не более 7 человек) по всем направлениям музыкального исполнительского искусства, в том числе – академическое, народное, эстрадное и др.
Более подробную информацию можно уточнить по телефонам: 8(8482) 74-03-23, 8 909 363 23 01 и по электронной почте: prasolovevden@gmail.com

Начался приём заявок на участие в III Международном конкурсе юных вокалистов «Мелодия моей России», посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо представить военно-патриотическую песню или песню о России до 24 декабря. Конкурс юных вокалистов пройдёт в два этапа: отбор по видеозаписям (с 25 декабря по 10 января) и очные прослушивания с 20 по 23 февраля в Москве.

В нем могут участвовать солисты и ансамбли детских школ искусств, вокальных студий, музыкальных театров, средних музыкальных учебных заведений; студенты высших музыкальных учебных заведений; дети, занимающиеся с вокальными педагогами. Возраст участников: от 5 до 23 лет. Подробнее о конкурсе на сайте https://www.dialogolirico.com/

Музыкантов в возрасте 12-17 лет приглашают принять участие во II Открытом Всероссийском конкурсе современной электронной музыки «КатуШКИ»! Подать заявку на участие могут обучающиеся Школ креативных индустрий, учреждений дополнительного образования, других учреждений, а также индивидуальные исполнители. Музыкальные композиции в любых жанрах принимаются до 11 ноября 2024 года по ссылке - https://clck.ru/3E3yE6

Информация о конкурсе размещена на официальном сайте организаторов - https://odntugra.ru/
Жюри конкурса сформирует шорт-лист из 30 работ, набравших наивысший бал. Победители будут приглашены к участию в очном этапе конкурса в г. Ханты-Мансийск с 13 по 16 декабря 2024 года.

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Оказание государственных услуг РЭО Управления МВД России по Самаре с 29 октября 2024 года будет осуществляться по новому адресу
26 октября 2024, 11:53
Оказание государственных услуг РЭО Управления МВД России по Самаре с 29 октября 2024 года будет осуществляться по новому адресу
Прием граждан будет осуществляться в соответствии с повседневным графиком работы. Общество
2884
Выставка «Самара» станет продолжением форума-выставки «Россия», проходившей на ВДНХ в Москве.
25 октября 2024, 17:44
В Самарской области 4 ноября откроется выставка «Самара», посвященная достижениям региона
Выставка «Самара» станет продолжением форума-выставки «Россия», проходившей на ВДНХ в Москве. Общество
676
Основным вопросом обсуждения стала подготовка инженерных кадров для ракетно-космической отрасли.
24 октября 2024, 17:49
Вячеслав Федорищев встретился с космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом
Основным вопросом обсуждения стала подготовка инженерных кадров для ракетно-космической отрасли. Общество
686
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспортной сферы Самарской области с профессиональным праздником
27 октября 2024  12:31
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспортной сферы Самарской области с профессиональным праздником
538
Сегодня в Самарской области местами сохранится туман
27 октября 2024  10:34
Сегодня в Самарской области местами сохранится туман
497
Оказание государственных услуг РЭО Управления МВД России по Самаре с 29 октября 2024 года будет осуществляться по новому адресу
26 октября 2024  11:53
Оказание государственных услуг РЭО Управления МВД России по Самаре с 29 октября 2024 года будет осуществляться по новому адресу
2890
Вячеслав Федорищев поздравил самарских таможенников с профессиональным праздником
25 октября 2024  11:50
Вячеслав Федорищев поздравил самарских таможенников с профессиональным праздником
563
В общественном транспорте Самары системы отопления запустили раньше, чем в предыдущие годы
25 октября 2024  11:02
В общественном транспорте Самары системы отопления запустили раньше, чем в предыдущие годы
537
Весь список