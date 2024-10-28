Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах

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Кафедра исполнительского искусства (консерватория) и музыкального образования Поволжской Академии образовании и искусств им. Святителя Алексия, митрополита Московского проводит 8-й Поволжский региональный конкурс музыкантов-исполнителей «Орфей», который состоится 30 ноября 2024 года в учебном корпусе по адресу: г. Тольятти ул. Мира, 72.



Конкурс проводится в очной форме и дистанционно. Заявки принимаются до 20 ноября 2024 года. В конкурсе могут принять участие солисты – исполнители на любых музыкальных инструментах и вокалисты, а также творческие коллективы (не более 7 человек) по всем направлениям музыкального исполнительского искусства, в том числе – академическое, народное, эстрадное и др.

Более подробную информацию можно уточнить по телефонам: 8(8482) 74-03-23, 8 909 363 23 01 и по электронной почте: prasolovevden@gmail.com



Начался приём заявок на участие в III Международном конкурсе юных вокалистов «Мелодия моей России», посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо представить военно-патриотическую песню или песню о России до 24 декабря. Конкурс юных вокалистов пройдёт в два этапа: отбор по видеозаписям (с 25 декабря по 10 января) и очные прослушивания с 20 по 23 февраля в Москве.



В нем могут участвовать солисты и ансамбли детских школ искусств, вокальных студий, музыкальных театров, средних музыкальных учебных заведений; студенты высших музыкальных учебных заведений; дети, занимающиеся с вокальными педагогами. Возраст участников: от 5 до 23 лет. Подробнее о конкурсе на сайте https://www.dialogolirico.com/



Музыкантов в возрасте 12-17 лет приглашают принять участие во II Открытом Всероссийском конкурсе современной электронной музыки «КатуШКИ»! Подать заявку на участие могут обучающиеся Школ креативных индустрий, учреждений дополнительного образования, других учреждений, а также индивидуальные исполнители. Музыкальные композиции в любых жанрах принимаются до 11 ноября 2024 года по ссылке - https://clck.ru/3E3yE6



Информация о конкурсе размещена на официальном сайте организаторов - https://odntugra.ru/

Жюри конкурса сформирует шорт-лист из 30 работ, набравших наивысший бал. Победители будут приглашены к участию в очном этапе конкурса в г. Ханты-Мансийск с 13 по 16 декабря 2024 года.