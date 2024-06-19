Жителей Самарского региона приглашают на фестиваль «Праздник русской берёзки» в с. Богатое

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Богатовский районный дом культуры «Октябрь» приглашает на фестиваль «Праздник русской берёзки» в с. Богатое на берегу оз. Сызганское 23 июня в 11.00.



Гостей ждут:

- концерт «Русские узоры» Ансамбля народных инструментов «Волга-фолк Бэнд» (рук. Дмитрий Буцыков), солист Вадим Зубков (баритон). В программе - шедевры народного инструментального жанра, обработки русских народных песен, популярные песни ВИА 70-х - 80-х годов прошлого столетия;

- знакомство с историей и традициями празднования;

- традиционные русские народные игры и забавы Богатовского района;

- мастер-классы народного творчества;

- концертная программа с участием богатовских и борских артистов и многое другое.



Почувствуйте себя частицей чего-то большого и родного, частицей Родины!

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