Жителей региона приглашают на выставку «Зайцеобразные и парнокопытные» в Жигулевском заповеднике

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Жителей региона приглашают на выставку «Зайцеобразные и парнокопытные», экспонированную в музее природы Жигулёвского заповедника.

На выставке представлены работы – победители областного конкурса детского рисунка «Мое любимое животное» на тему «Главные зеленоядные млекопитающие Самарской области: Зайцеобразные и Копытные». Конкурс проводился в 2020 году Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Самарский областной детский эколого-биологический центр». На конкурс было представлено около 1000 детских работ.

Полюбоваться шедеврами можно по адресу: с. Бахилова Поляна, ул. Жигулёвская, 1, ФГБУ «Жигулевский государственный заповедник», музей природы. Часы работы: в будние дни с 8.00 до 16.00

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