Жителей региона приглашают на кинопоказы и онлайн-экскурсии в честь Дня защитника Отечества

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Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина» в честь 23 февраля бесплатно покажет фильмы о защитниках Отечества. Показы пройдут по инициативе московского Музея Победы в рамках Всероссийской музейной акции «Гордость Отчизны».

Посетители музея бесплатно увидят классику советского и российского кино - фильмы о войне, снятые в 1960-1980-х годах. Зрителей ждут киноленты о партизанском отряде, летчиках и артиллеристах Великой Отечественной войны.

Также в самарском музее пройдет виртуальная экскурсия по экспозиции Музея Победы «Подвиг Народа». Подвиг Народа – это панорамный тур по выставочному пространству Музея Победы с эффектом максимального погружения. Экскурсия создана по технологии 360, высокое качество изображения позволит ощутить эффект присутствия. Вы сможете рассмотреть с разных ракурсов все объекты экспозиции и задавать свой темп виртуальной прогулки.

Зрителей ждет один час уникальной познавательной информации о жизни тыла в годы Великой Отечественной войны. Экскурсию озвучивает директор Музея Победы А.Я. Школьник. Вы пройдете путь от Бреста до Берлина, станете свидетелями «чуда эвакуации», побываете на заводе, в госпитале, в студии Левитана, познакомитесь с великими деятелями искусства. Узнаете все о важнейших научных открытиях советских ученых и достижениях медицины в годы войны. Экскурсию дополняют различные фото и видео-материалы и документы.

Возрастная категория 12+

Международный проект «Территория Победы» инициирован Музеем Победы. Его цель — создание единого музейного пространства в области военной истории. К проекту уже присоединились 250 музеев и организаций из России и других стран.

Начало кинопоказов:

23 февраля в 12.00 - «Проверка на дорогах» (1985, реж. С. Максимченко, "Ленфильм")

23 февраля в 14.00 - «Хроника пикирующего бомбардировщика» (1967, реж. Н.Бирман, "Ленфильм")

23 февраля в 16.00 - «На войне как на войне» (1968, реж. В. Трегубович, "Ленфильм")

Начало онлайн-экскурсий:

22 февраля в 10.30 и в 11.30