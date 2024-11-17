Жителей и гостей Серноводска в скором времени ждут танцевальные балы.

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Их хотят устраивать в местном Доме культуры, который в этом году был капитально отремонтирован в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».



Само здание появилось в Серноводске больше века назад. Когда-то в нем размещался театр – излюбленное место встречи купеческой знати. Уже в наши дни к нему пристроили современные помещения, сохранив тот самый зал, где много лет назад проходили представления и собирались балы. После недавнего ремонта он стал соответствовать облику старинного особняка, чего и добивался коллектив клуба.



– Сердцем каждого Дома культуры является зрительный зал. Он у нас уникальный – памятник культурного наследия, который сохранил потрясающую акустику. Она позволяет практически без микрофонов работать на сцене, – поясняет Ольга Николаева, руководитель МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики».



В Доме культуры появились музыкально-танцевальная студия, комната для творчества, по-домашнему уютная детская зона, новый облик получила и местная библиотека. Теперь у жителей поселка и его гостей еще больше возможностей для проведения досуга.

Фото: Минсельзозпрод региона