Заяви о себе: ВФМ–2024 станет крупнейшей площадкой для творческой молодёжи

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В рамках Всемирного фестиваля молодёжи пройдет выставка и ярмарка «Арт.Молодость», организатором которой станет арт-кластер «Таврида». Принять участие в мероприятии смогут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет: художники, живописцы, скульпторы, дизайнеры, производители, представители локальных брендов — все, кто хочет, чтобы о его творчестве узнали люди со всего мира. Проект пройдет в расширенном международном формате – заявить о себе смогут также креативные молодые люди из других стран.

Выставка «Арт.Молодость» предстанет в виде большой галереи современного искусства. Молодые зарубежные и российские художники представят оригинальные произведения искусства и продемонстрируют свое мастерство по трем направлениям: «видео-арт и цифровое искусство», «инсталляции, скульптуры и кинетическое искусство», «живопись и графика». К участию приглашаются именитые и начинающие творцы. Отбор заявок открыт до 25 декабря 2023 года (включительно) через чат-бот @artmolodost_show_bot, куда каждый желающий может прислать изображения предметов своего творчества.

Ярмарка «Арт.Молодость» — международный молл, который соберет самую разнообразную продукцию молодых дизайнеров и локальных предпринимателей: от базовой одежды и сувениров до эксклюзивных коллекций. На площадке Фестиваля будут представлены наряды, головные уборы, различные аксессуары, сумки, элементы декора, полиграфическая продукция, книги и журналы из всех регионов России и стран-участниц ВФМ–2024. Ярмарка продемонстрирует разнообразие изделий от аутентичных, привезенных из отдаленных уголков России и стран-участников ВФМ-2024, до ультрасовременных и технологичных. Подать заявку можно на официальном сайте проекта «Арт.Молодость» до 25 декабря 2023 года.

Участники Фестиваля смогут не только увидеть, но и приобрести понравившиеся произведения современных художников, скульпторов, дизайнеров и мастеров со всего мира. Выставка и ярмарка «Арт.Молодость» будут работать на протяжении всех дней проведения ВФМ–2024.

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